“Le pregunté a ChatGPT qué hacer con la UDI...”: Presidente Boric bromea con el uso de la tecnología en inauguración del Congreso Jóvenes Futuro 2024

“¿Cuántos de ustedes ocupan ChatGPT?”, así comenzó la broma que durante la jornada de este jueves 1 de agosto lanzó sin anestesia el Presidente Gabriel Boric a la UDI, todo esto durante la inauguración del Congreso Jóvenes Futuro 2024, instancia donde el Mandatario estaba acompañado del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, histórico militante de la UDI.

El momento se dio en medio de los discursos de apertura y mientras el Presidente Boric reflexionaba sobre el uso y el impacto de las tecnología en la vida diaria, como el uso del celular y el peligro que puede representar el “abandono del pensamiento crítico”.

“Le pregunté qué hacer con la UDI...”

En ese sentido, el Mandatario indicó que “vamos abandonando el pensamiento crítico, ¿cuántos de ustedes ocupan ChatGPT? ocupan o no, no muchos todavía... yo hoy día le estaba preguntando al ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega… qué hacer con la UDI, no me dio la respuesta adecuada”, dijo entre las risas de los presentes.

El momento no lo dejó pasar el senador Coloma, quien encendió su micrófono para decir que “yo pregunté al revés”.

La broma la cerró el Presidente Boric, quien agregó entre risas que “le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos”, mientras que añadió en un tono más serio que “lo que les quiero transmitir es que independiente de los avances de la tecnologia, lo mas importante va a estar acá y en la metáfora del corazón”.

El Congreso Jóvenes Futuro 2024 se realiza este 1 y 2 de agosto en la sede del exCongreso Nacional en Santiago y en el Centro Cultural Gabriela Mistral, jornadas donde habrá una serie de exposiciones de distintas personas y autoridades con reflexiones sobre los desafíos de los jóvenes de cara al futuro, entre otros temas.

