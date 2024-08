Partido de la Gente baja a Cruz, pero se va su última diputada

El Partido de la Gente bajó su apoyo a la candidatura de Felipe Cruz para la alcaldía de Recoleta, luego de que fuera acusado de agredir a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

El concejal se reunió anoche con las autoridades del PDG, en el que no milita, para darles su versión. El presidente, Rodrigo Vattuone, explicó que “nosotros no transamos, somos exigentes y no aceptamos ninguna falta de respeto. Tuvimos una reunión con el candidato para conocer los hechos y nos señaló que en ningún momento agredió a nadie. Habló de un montaje para tratar de sacarlo de la carrera por Recoleta”.

“Esta decisión no ha sido influenciada por ninguna presión o influencia externa de otras fuerzas políticas. Es totalmente autónoma y responde a nuestros valores”, indicó el PDG en un comunicado.

Esas presiones fueron transversales y motivaron que la diputada Karen Medina dejara ayer la colectividad, en protesta por la manera en que se había tratado el tema del concejal.

“La directiva central del Partido de la Gente ha mostrado una constante tendencia a justificar actos de violencia contra la mujer”, señaló en un comunicado Medina. “Estos hechos jamás deben ser justificados ni minimizados”, añadió.

De paso, la parlamentaria apuntó críticas hacia el líder del PDG, Franco Parisi, de quien indicó que “carece de la experiencia, la educación y la clase necesaria para liderar con integridad y respeto hacia todos los ciudadanos”,.

Los motivos fueron respondidos en CNN por Vattuone: “Es una mentira. Las razones las desconozco, puesto que nunca conversé con ella y me enteré a través de las redes sociales. Esa es la seriedad que la diputada le da al partido”.

Medina “no representa al partido, sus votaciones no tienen relación con las bases y no cumplió ni los objetivos ni el programa del partido”, agregó el timonel del PDG.

De esta manera, el conglomerado pierde a su última representante en el Congreso. En el inicio de este período tuvo seis diputados, pero en diciembre de 2022 renunciaron Víctor Pino, Roberto Arroyo y Yovana Ahumada; y en abril de este año, se fueron Rubén Oyarzo y, expulsado, Gaspar Rivas.

“El próximo año tenemos nuevamente elecciones parlamentarias y estamos trabajando para ello. Sabíamos que el costo podía ser quedarnos sin diputados, pero queremos quedarnos con gente que respete sus bases, cumpla los acuerdos y los estatutos del partido, y no con gente que le quiere hacer daño al PDG”, analizó Rodrigo Vattuone.