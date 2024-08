Crisis en Venezuela: Drones que vigilan y revisión de celulares, crece la persecución de opositores

Las calles en Venezuela se tiñeron de tricolor con una nueva convocatoria de la oposición dirigida por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Este sábado 3 de agosto, cientos de ciudadanos coincidieron en un solo grito pese a la fuerte represión chavista: “Venezuela libre”.

Los asistentes expresaron el temor de salir a las calles pese a las amenazas de prisión e incluso ser interceptados por las fuerzas de seguridad y grupos irregulares que se han dedicado a revisar sus celulares en busca de contenido contra el régimen”. En algunos videos que circularon por redes sociales algunos dispositivos eran destruidos violando la libertad de expresión.

“Borren cualquier contenido político”, es el consejo más escuchado en los últimos días mientras la lista de detenciones forzadas y encarcelamiento de manifestantes sigue creciendo. Más de 1.200 personas fueron apresadas por fuerzas de seguridad, incluyendo al menos 89 menores de edad que habrían sido llevados a centros de reclusión de máxima seguridad.

La orden es clara: infundir el terror. El régimen de Nicolás Maduro escaló la persecución ahora con el uso de drones sobrevolando la ciudad de Caracas con la intensión de “vigilar” a los ciudadanos. El portal Infobae se hizo eco de testimonios de personas que compararon el clima “con una zona de guerra”.

“Venezuela libre”

Pese a la represión, cientos de ciudadanos salieron a la calles este sábado 3 de agosto. María Corina Machado sorprendió llegando sobre un camión y escoltada por partidarios del movimiento opositor, mientras muchos rompieron en lágrimas al verla salir de la clandestinidad.

En medio de la manifestación, varios tomaron copias de la actas electorales que probarían la victoria de Edmundo González y empapelaron las calles exigiendo el respeto a los resultados del pasado 28 de julio.

“Las actas que el CNE no puede entregar las tiene el Bravo Pueblo de Venezuela”, “Excelente! … deberían hacer vallas y franelas impresas con las actas … sería una tortura visual, no violenta y efectiva que no soportarían”, “Que se replique en toda Venezuela... Empapelemos toda Venezuela con las actas”.