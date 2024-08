Rescatan a mujer encadenada a un árbol en India por su ex marido

En la noche del pasado sábado, un pastor local escuchó unos gritos desesperados, alertando a la policía inmediatamente. Su origen provenía de una mujer llamada Lalita Kayi Kumar, originaria de Estados Unidos, fue encontrada en estado de shock, sin comer por un lapso de 40 días atada el pie con una cadena de hierro. Lalita al no poder hablar, escribió una nota donde explicó a las autoridades su horrible caso. Actualmente se está investigando al culpable.

Rescatan a mujer encadenada en un árbol en India por su ex marido

El origen de esta estremecedora historia sucedió en India. Lalita sobrevivió a sus 50 años a una peripecia inimaginable, pues fue encadenada a un árbol en medio de un espeso bosque, varios días sin comida. Afortunadamente, fue hallada a tiempo, en un estado de ‘shock’ totalmente moribunda, logrando apenas vocalizar algunas palabras.

Fue trasladada inmediatamente al Centro de Atención Primaria de Sawantwadi, más tarde a una instalación médica en el estado de Goa, donde recibirá el tratamiento más adecuado para su condición.

El estado en que encontraron a la mujer fue al borde de la inanición y severamente deshidratada. Al principio, no logró comunicarse con la policía y explicar sobre su terrible situación. No obstante, escribió una nota en inglés donde se desvelaron detalles inimaginables: “40 días sin comida en el bosque” y “mi esposo me ató a este árbol con una cadena de hierro”. Actualmente, las autoridades se encuentran en búsqueda de su exmarido, y abrieron una investigación por intento de asesinato contra el ex marido de Kumar.

Su rescate fue complicado, pues para que la mujer no se lastimara con el candado de la cadena, talaron el árbol. Asimismo, la mujer escribió sobre su «psicosis extrema», la policía encontró medicamentos que avalan lo escrito, se especula que Kumar también sufre problemas de salud mental.

Rescatan a mujer encadenada en un árbol en India por su ex marido (Captura de pantalla)

La señora fue identificada gracias al pasaporte norteamericano y una visa india expirada sugerían una residencia prolongada en el país que se encontraba en el lugar.