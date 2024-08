Alcalde Vodanovic criticó a Enel por falta de respuestas tras corte de luz masivo: “Me cuesta mucho creerle” y “no es un problema nuevo”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó su profunda frustración y descontento con la compañía eléctrica Enel, debido al prolongado corte de luz que aún afecta a 193.044 mil clientes en la Región Metropolitana (RM). El corte de suministro eléctrico, que comenzó tras el paso del sistema frontal el pasado viernes, ha dejado a numerosos residentes de Maipú, Pudahuel, Lampa, Recoleta y Quilicura sin electricidad durante varios días, provocando una ola de protestas y reclamos.

En conversación con Radio Universo, Vodanovic criticó duramente a Enel por su falta de respuestas satisfactorias y la insuficiente información proporcionada a los afectados. “La empresa promete restablecer el suministro entre martes y miércoles, pero estas promesas no se han cumplido en el pasado. Esto solo aumenta la angustia y desesperación de la población”, afirmó el alcalde.

“Me cuesta creerle a Enel”

La molestia del jefe comunal no es infundada. Según el último informe de Enel publicado este lunes, aproximadamente 193.044 mil clientes siguen sin servicio en la RM. “A mí me cuesta mucho creerle a Enel en este momento. Hemos visto muy pocas cuadrillas en el terreno y no hemos recibido la información necesaria para planificar”, añadió Vodanovic, destacando la falta de transparencia en los plazos de reparación y la cantidad de equipos trabajando en terreno.

La situación se ha vuelto crítica, con residentes organizando protestas en las calles y algunos llegando a atacar sucursales de Enel. Además, se han anunciado acciones legales colectivas por parte de los afectados. “Este no es un problema nuevo. Cada vez que enfrentamos condiciones climáticas adversas, Maipú sufre cortes prolongados de energía. Es crucial que se tomen medidas efectivas para evitar que esto vuelva a ocurrir”, subrayó el alcalde.

En respuesta a la crisis, los alcaldes de las comunas afectadas han decidido reunirse con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para exigir información transparente y evaluar posibles acciones legales que puedan conducir a compensaciones adecuadas y soluciones a largo plazo. La reunión con la SEC tiene como objetivo buscar respuestas claras y contundentes por parte de la empresa eléctrica, además de explorar mecanismos para prevenir futuros incidentes similares.

Enel, por su parte, ha manifestado que está trabajando a máxima capacidad para restablecer el servicio lo antes posible y ha pedido paciencia a los afectados, asegurando que todas las cuadrillas disponibles están desplegadas en el terreno.

“Se ha atendido de manera priorizada a los clientes registrados como electrodependientes. Ellos acceden a una atención telefónica preferencial, para la instalación de los grupos electrógenos en sus domicilios. Entre la noche del jueves y hasta hoy a esta hora se han entregado 380 equipos, además de llamar proactivamente a los registrados para ofrecer ayuda”, precisó la empresa.