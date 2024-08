“Cuando el cliente llama, la respuesta es que no hay más personal. No es una respuesta aceptable”: SEC audita a Enel por cortes de luz

Hay aún muchas comunas en la Región Metropolitana que siguen sin suministro eléctrico desde la madrugada del viernes, luego de las fuertes ráfagas de viento dejaran árboles y postes caídos. Y la pregunta de todos los afectados es la misma ¿Cuándo vuelve la luz?

PUBLICIDAD

Radio Biobío informó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) acudió este lunes a Enel, para hacer una auditoría luego de los cortes, donde la empresa asegura que la situación estaría superada el miércoles.

La superintendenta Marta Cabezas afirmó que la fiscalización se realiza porque Enel “no ha sido consistente (con) la información entregada a la autoridad”.

“La auditoría lo que tiene por propósito es dar cuenta que cuentan con la información en tiempo y en forma para entregar a sus clientes y a la autoridad. Esto es, cuántos clientes están sin suministro por comuna y cuál es el tiempo estimado de la recuperación. Como hemos constatado una falencia, hemos instruido esta auditoría”, agregó.

Clientes sin respuestas

La superintendenta llamó a los clientes que aún no tienen luz, a denunciar el hecho, para así tener una rápida recuperación. “Pero si no se puede concretar esa llamada o si no se puede realmente hacer el reclamo, es más difícil. Eso es lo que queremos conocer a través de la auditoría, si es que estuvieron disponibles los canales de atención a los ciudadanos”, indicó.

“Cuando el cliente llama, la respuesta es que no hay más personal. Bueno, eso no es una respuesta aceptable. Creemos que el desempeño de las empresas tiene que ser acorde con aquello que los clientes esperan. Los clientes pagan sus cuentas y cuando no las pagan, se les aplican los intereses. Por lo tanto, eso responde a que hay una confianza que está deteriorada entre las empresas y sus clientes y es la que deben recuperar teniendo celeridad en la recuperación del servicio”.