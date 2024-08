“Es como que no les importara nada”: Rodrigo Sepúlveda volvió con dura crítica contra las eléctricas

Rodrigo Sepúlveda está de vuelta en las pantallas de Mega, tras un período de vacaciones, y lo hizo fiel a su estilo frontal y crítico, esta vez a propósito de la demora que ha habido en el restablecimiento de la electricidad en muchas comunas del país.

En plena transmisión del noticiario de la jornada de este lunes, Sepúlveda se acompañó de una gráfica que mostraba la cantidad de clientes que permanecer sin suministro eléctrico, para lanzar una dura queja en contra de las compañías, las que según dijo “es como que no les importa nada”.

Las críticas de Rodrigo Sepúlveda

“Tengo un gran amigo que vive en Pudahuel, no tiene luz y que llama y llama y llama por teléfono. No sé si a usted le pasa lo mismo”, partió diciendo en su minuto de desacargo. Luego agregó que “Y no lo atienden y que le dicen sí, esperen 1 segundo, y que le terminan cortando y que termina llamando 5 o 6 veces y le cortan el teléfono y le cortan y no hay respuesta”, dijo. “Es como que no les importara nada. Es como que existe el call Center para recibir llamadas pero nada”, agregó.

“Te dejan esperando y eso es una verfgüenza”, dijo Sepu cerrando su crítica no sólo a la demora y a la gran cantidad de personas que permanecen aún sin electricidad, sino también a la falta de respuesta que ha habido hacia la gente afectada.