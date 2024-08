“Es indignante, parece una broma”: Alcaldesa Matthei furia contra Enel por demora en reposición de suministro eléctrico

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzó un duro descargo la mañana de este lunes contra la empresa Enel, luego de la “demora” que ha mostrado en reponer el servicio eléctrico a muchos hogares tras el paso del último sistema frontal.

PUBLICIDAD

Notoriamente molesta por la situación, Matthei dijo que el problema que se ha generado por la falta de suministro “es indignante. Nosotros no podemos permitir este tipo de cosas. La verdad es que aquí hay demasiadas cosas que no están funcionando. Para empezar, con un evento de esta manera no pueden poner ocho veces más (cuadrillas en la calle), los equipos tienen que ser probablemente 30 veces más”, añadiendo que “la Superintendencia no está haciendo el trabajo”.

Falta de mantenimiento

Matthei también apuntó a problemas estructurales que agravan las interrupciones eléctricas, incluyendo la falta de mantenimiento de los árboles y el exceso de cables aéreos. “Hay árboles en mal estado que nadie se preocupa de podar a tiempo. Estos árboles, al caer, pueden causar daños significativos. Además, los postes están sobrecargados de cables inútiles, que deberían ser retirados de acuerdo con la ley, pero esto aún no se ha implementado por falta de reglamento”, añadió la alcaldesa en entrevista con Contigo en la mañana, de Chilevisión.

La ley que exige la remoción de estos cables fue aprobada hace varios años, pero aún no se ha desarrollado el reglamento necesario para hacerla efectiva. Esta demora en la implementación ha permitido que las empresas de telecomunicaciones continúen instalando cables sin remover los antiguos, añadiendo peso innecesario a los postes y aumentando el riesgo de colapsos durante tormentas.

Impacto en la calidad de vida

La alcaldesa también enfatizó que el problema trasciende las divisiones políticas, destacando que se trata de una cuestión de calidad de vida básica. “La falta de electricidad afecta no solo la iluminación, sino también el suministro de agua en muchos edificios. Este es un problema que afecta a todos, sin importar su tendencia política, y es inaceptable que la situación continúe así”, afirmó Matthei.

La situación es aún más preocupante considerando que las interrupciones eléctricas han sido recurrentes ante eventos climáticos recientes, lo que Matthei califica como una señal de que nada está funcionando adecuadamente.

Alcaldesa de Las Condes se suma a las críticas

A las palabras de Matthei se sumó también la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien le atribuyó una alta responsabilidad a Enel en el problema que se ha presentado. “Acá claramente el problema es de la empresa. No puede ser que invierno tras invierno, año tras año... llevemos todos estos días sin luz (...) Hemos hecho un trabjo importante, pero hay una parte que le corresponde realizar a Enel. No podemos seguir esperando, por eso es que estamos exigiendo una respuesta”, dijo la edil.

Peñaloza agregó que “estamos analizando la demanda colectiva. Vamos a pedir que se compense a los usuarios afectados”.