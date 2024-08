Sernameg revoca nombramiento de directora regional de Los Ríos a solo dos días de asumir

Tan solo 48 horas alcanzó a estar en el cargo de directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) de Los Ríos, Isabel Amor Alfaro, antes de perder la confianza de sus superiores, aparentemente, por no haber informado de manera oportuna a la dirección nacional del Sernameg sobre la condena que pesaba en contra de su padre por delitos cometidos durante la dictadura.

De hecho, esta situación ya le había generado problemas a la socióloga cuando de desempeñaba como jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región de Ñuble, luego que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos enviara una carta en marzo pasado expresando “su preocupación en relación con la confirmación en el cargo de jefatura regional del INDH”, pese a ser “hija de uno de los responsables del delito de secuestro calificado de, Luis Alberto Corbalán Castillo”, hijo de quien fuera en ese momento el secretario general del Partido Comunista chileno, Luis Corvalán Lepe.

Manuel Amor Lillo, fue condenado en abril de este año, junto a otros tres militares, a tres años y un día de presidio como cómplices del secuestro de Corvalán.

Isabel Amor señaló por medio de su cuenta de Instagram que ésta sería la causa de la revocación de su cargo.

“Esto es, sin duda, por tener un padre condenado por violaciones a los DDHH. Esto lo sabían, yo se los dije. Está en internet también. Si no me querían podían habermelo dicho antes: antes de decirme que el vargo era mío, antes de que yo presentara la renuncia al INDH, ante de que me viniera a Valdivia”.

En el comunicado del Sernameg, en tanto, se señala que “respecto a los motivos en que se funda la revocación de este nombramiento, este se encuentra estipulado en la normativa de Alta Dirección Pública (ADP), que faculta la remoción por distintas causas, entre ellas, la pérdida de confianza”.

Si bien Amor reconoce que la dirección nacional del Sernameg sabía de la condena de su padre, esto lo habría informado recién cuando se le ratificó en el cargo y antes del proceso, lo que habría llevado a “la pérdida de confianza” para ejercer el cargo.

Fuentes del caso indicaron a Publimetro que la pérdida de confianza se basa en información que Isabel Amor hizo llegar al servicio, una vez que ya estaba ratificada en el cargo, agregando que esta decisión no tiene relación con su vínculo familiar, sino por su postura frente a la condena por violación a los derechos humanos que involucra a su padre, la cual no representa los valores del Sernameg en esta sensible materia.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género agregaron que la “la elección de la nueva directora saldrá de la cuaterna conformada en el proceso de Alta Dirección Pública, la que será informada oportunamente”.

Asimismo, detallaron que “como servicio reafirmamos nuestro compromiso con la probidad y la transparencia en todos los procesos de seleción de cargos, siempre en coherencia con nuestra responsabilidad con la promoción de los derechos de las mujeres”.