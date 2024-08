El ex mandatario argentino Alberto Fernández es denunciado por su pareja por violencia de género

Fabiola Yáñez, la actual pareja del expresidente de la República argentina, Alberto Fernández, presentó mediante Zoom –desde España y ante un juez trasandino– una denuncia en contra del político izquierdista por hechos relacionado a violencia de género.

Tal como lo señala el medio argentino La Nación, el juez Julián Ercolini ordenó inmediatamente medidas de restricción y protección” en favor de la afectada, para así evitar que estos actos vuelvan a ocurrir y resguardar la integridad de Fabiola.

En esta jornada de martes 6 de agosto, se realizó la segunda audiencia del juez con Yáñez, luego de que ya en junio se concretara una primera instancia judicial tras encontrar en los chats de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, mensajes relacionados a hechos de violencia física por el jefe de Estado de Argentina entre el período 2019-2023. En aquel momento, no se pudo continuar con la investigación, puesto que, la ex primera dama no realizó la denuncia en contra de su pareja porque en aquel momento mencionó que no tenía intenciones de presentarla.

Ahora, con el cambio de opinión de Fabiola, será posible iniciar una investigación penal en contra de los hechos de violencia de género que denuncia la víctima.

El medio argentino antes señalado, afirmó que Fernández se encuentra preparando un comunicado donde explicará su versión de los acontecimientos y enfatiza en que “es todo falso” y que lo podrá demostrar ante la Justicia .

Por otro lado, la Cámara Federal de Casación pretende llevar a cabo una audiencia este miércoles 7 de agosto para evaluar el pedido de Fernández de que el juez argentino, Ercolini, sea apartado del caso de los seguros, un escándalo en el país trasandino que involucra al expresidente y otros funcionarios públicos en negocios poco claros entre amigos del que fue su gobierno.