Gobiernos de Chile y Brasil acuerdan el uso recíproco de licencia conducir en sus territorios

La comitiva del Gobierno de Brasil la componían 14 ministros de Estado y más de 250 empresarios, quienes firmaron una serie de acuerdos con sus pares de Chile durante la visita oficial que realizó el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al país y en la que se estrecharon lazos con la administración del Mandatario Gabriel Boric.

En total fueron 19 acuerdos los que se firmaron en materias como agricultura, salud, ciencia, tecnología, comercio, ciberseguridad, cuidados, lucha contra el hambre, colaboración energética y minería.

Entre ellos, destaca el reconocimiento recíproco de licencias de conducir, lo cual permitirá que los nacionales de ambos países, titulares de licencias de conducir emitidas por Chile y Brasil, puedan conducir vehículos en el territorio del otro.

En la ocasión, el Presidente Gabriel Boric destacó la buena relación de ambos países, indicando que “tenemos una amistad histórica que hoy se expresa concretamente en 19 acuerdos que se han firmado, que son tarea de quienes están aquí presentes, ministros y ministras de Estado, subsecretarios y subsecretarias, de concretar en beneficio de la gente para la que trabajamos”.

El Mandatario chileno agregó que “aquí no estamos trabajando para nosotros, trabajamos para nuestros pueblos y eso tiene que estar siempre en la mente de cada una de las instancias que llevemos adelante”.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en tanto, afirmó que “esta visita a Chile, con esta composición de ministerios que me acompaña, sirve para decirle a Chile que esté seguro de que nosotros queremos más para el beneficio de los chilenos y para el beneficio de los brasileños”. Agregando que “lo que queremos construir es una relación plena en la que no haya dudas y que cualquier divergencia pequeña no perjudique los acuerdos importantes en las cosas más grandes que tenemos que hacer”.

Otro de los acuerdos firmados entre ambos países dicen relación con el tratado de extradición, con el fin de facilitar el combate a la delincuencia y la impunidad entre ambas naciones; un plan de acción para la implementación del acuerdo de cooperación turística.

Además de una “declaración conjunta entre cancilleres que celebra la amistad histórica que une a ambas naciones, basados en principios compartidos, como la democracia, la promoción de la paz, la promoción y respeto de los DDHH, la igualdad e inclusión social, el comercio sustentable y la protección del medioambiente”.

Un “memorándum de entendimiento entre el Ministerio de DDHH y de Ciudadanía de Brasil y el Ministerio de Justicia, sobre cooperación en tema de los derechos de las personas LGBTIQ+, personas mayores, personas con discapacidad y de memoria y verdad”.