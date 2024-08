“Su muerte no va a quedar impune”: Abuela de bebé fallecido en guardería ilegal de Estación Central exige justicia

En un trágico suceso ocurrido este martes, un bebé de nueve meses fue encontrado sin vida en una guardería clandestina en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana. Las primeras investigaciones policiales indican que el lactante murió debido a un paro cardiorrespiratorio y asfixia, ocurrido mientras estaba al cuidado de una mujer de 42 años.

El descubrimiento del cuerpo fue realizado por personal de Carabineros, quienes fueron alertados por la propia cuidadora. Este lamentable suceso despertó una fuerte reacción en la familia del menor, especialmente en su abuela, Rosa Gomera, quien expresó su indignación y dolor ante la tragedia.

“Su muerte no se va a quedar impune”

En declaraciones a Meganoticias, Rosa Gomera se refirió al trágico deceso del menor: “A ella le pagaban, no lo hacía gratis. A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez”, sostuvo.

En esa misma línea, Rosa hizo un llamado a la responsabilidad de la cuidadora, subrayando la negligencia en la atención de su nieto. “Sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune”, declaró a los medios.

La abuela relató que su nieto ingresó a la guardería ilegal el 20 de mayo. Desde entonces, había notado cambios preocupantes en el comportamiento del niño. “Yo muchas veces le pregunté a la madre del niño y ella me decía ‘yo lo encuentro en el coche, a veces el niño llora’. Y el niño no lloraba, no lloraba”, explicó la abuela. Además, añadió que recientemente su hija le había mencionado que el niño había estado llorando, algo que consideraba inusual.

Abuela acusó negligencia en el cuidado

Rosa Gomera cuestionó duramente la atención que recibía su nieto en la guardería. “¿Hoy desde las 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia”, afirmó.

El caso ha suscitado una profunda preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, quienes han iniciado una investigación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. La guardería operaba sin ningún tipo de autorización oficial, poniendo en riesgo la vida de los niños a su cuidado.