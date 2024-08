AFP reconoce minuta y Marcel la critica: “Es muy extrema”

La Asociación de AFP defendió ayer la minuta que redactó para criticar la reforma de pensiones que propone el Gobierno, y de paso manifestó su preocupación por los dardos enviados desde el Ejecutivo hacia el documento.

La existencia de la minuta fue develada el fin de semana por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el lunes, Chile Vamos aseguró no saber si en realidad había un documento así. Por la noche, la Asociación de AFP reconoció que lo había redactado, pero aseguró que se trata de un insumo interno y en ningún caso destinado a decirle a parlamentarios qué hacer o cómo votar.

El texto enumera 15 críticas al documento propuesto por el Gobierno, en especial el 6% de cotización adicional y, claro, la reorganización de la industria. “Impone una agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas y la lógica del Ejecutivo. Se utiliza la expresión ‘convergencia de opiniones’ para querer dar a entender ‘acuerdo con el Ejecutivo’”, cuando eso no existiría. Sobre la idea de financiar solidaridad intergeneracional mediante un “aporte reembolsable” de 2% lo califican como “cuentas nocionales”, que son ampliamente rechazadas y respecto del 1% para compensar que las mujeres viven más, es “reparto puro en temas de género”. También critica que la propuesta vaya en contra de las propuestas de la mesa técnica, como evitar la separación de funciones de la industria.

A través de un comunicado, la asociación indicó que “estamos constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. En este contexto, no se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”. De paso, indica por las críticas desde La Moneda, que “es inaceptable el uso político que ciertas autoridades han hecho de un documento que forma parte de una serie de informes y análisis que realizamos de manera permanente como asociación gremial, en una materia en que somos especialistas y actores relevantes”.

Ayer, el Gobierno insistió en la idea de que la minuta no debió haber existido. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en radio Duna que “cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto de si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos. Uno es sobre las intenciones que tendría el Gobierno al momento de presentar este documento”.

“Hay términos realmente que me parece que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta”, añadió Marcel.

Desde el Congreso, el oficialismo reafirmó la idea de que se trata de un lineamiento para votar la reforma de pensiones. El jefe de bancada PS, el diputado Daniel Melo, manifestó que “la industria de las AFP nos tiene acostumbrados a campañas de desinformación. El contenido de la minuta no tiene nada que ver con la realidad, son minutas técnicamente de bajo nivel, pero tienen un fondo político, como la ley de pesca, para poder incidir en el debate legislativo”.