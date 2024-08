Corte de luz: Leonardo Farkas visitó a familia en Pudahuel tras prometer millonaria ayuda a niño electrodependiente

Leonardo Farkas nuevamente llama la atención de los medios de comunicación tras realizar un noble gesto cpn una mujer y su hijo electrodependiente, quienes la están pasando mal a raíz del masivo corte de luz que mantiene a varios sectores de la Región Metropolitana sin el servicio.

Cabe recordar que la historia se dio a conocer durante la jornada del 6 de agosto en un despacho en “Contigo en la mañana”, en donde la madre habló sobre la grave situación que está pasando su hijo.

En este contexto, es donde el empresario chileno escuchó la historia y decidió aportar con su granito de arena al menor.

“Madres están desesperadas por sus hijos electrodependientes por el corte de luz. Seguidores me envían video... Díganle dónde le deposito 2 millones para aportar a la solución”, expresó el filántropo en su cuenta de X tras viralizarse el registro de la mujer llorando por su hijo.

La inesperada visita de Farkas

Horas más tarde, Leonardo llegó hasta la vivienda de la familia ubicada en la comuna de Pudahuel, en donde le contaron los problemas que han tenido que pasar por el corte de suministro eléctrico.

“A mí me dio rabia que saliera el gerente de ENEL y dijera ‘disculpa’... Si mi hijo se hubiese muerto, ¿las disculpas a mí me sirven? No me sirven”, argumentó la mujer en el video compartido por Agencia UNO.

Mientras tanto, Farkas le aseguró que “hay una ley de que si uno no paga, no te pueden cortar la luz, eso nada que ver, no es justo”.

En esa línea, la mujer denunció que paga una cuenta de $115 mil pesos considerando que su hijo es electrodependiente. “¿Sabe de cuánto es la subvención de la ley? Son $6.750″, respuesta que causó la sorpresa del empresario.

“Tanto cobre que hay acá, tanto recurso natural, litio, porque siempre le echan la culpa a los ricos, la gente tiene que pagar sus impuestos, pero los recursos naturales que hay…”, comentó Farkas, a modo de crítica.