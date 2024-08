Crisis de Venezuela: Boric y Lula no hacen declaración conjunta

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró ayer su visita oficial a Chile, con la firma de un Convenio de Cooperación Espacial y otras reuniones, aunque evitando referirse en conjunto con Gabriel Boric, durante la jornada, a la situación en Venezuela.

En su última actividad en Santiago, se firmó el convenio que permitirá la realización de actividades y la construcción del futuro Centro Espacial Nacional. En el lugar, el Presidente de Chile confirmó que, a petición de Lula, asistirá a la cumbre contra extremismos organizada por el mandatario brasileño, en septiembre, y a la Asamblea General de la ONU.

Lula abandonó ayer el país sin entregar una declaración conjunta con el Presidente Boric sobre la situación en Venezuela, que aunque no era un asunto central de la visita, sí se habría conversado en La Moneda. “El tipo (Maduro) ni siquiera tomó el poder y quieres que hable”, fue la escueta respuesta del mandatario brasileño ante una consulta de la prensa chilena.

La presencia de Da Silva en Chile daba pie para tratar las elecciones de Venezuela, en especial por la cercanía del actual gobierno brasileño con Maduro y la postura crítica que ha tenido Boric, que contrasta con la evidente amistad que hay entre ambos presidentes.

Se habría desperdiciado una oportunidad, indica el diputado Diego Schalper (RN), quien dijo que “si se me permite emplazar al Presidente de Brasil a ejercer el liderazgo que tiene que tener hoy día, no exagero cuando digo que el destino los venezolanos se puede jugar en lo que hagan Lula, el Presidente de México y el de Colombia, en ese orden”.

Desde el oficialismo, el diputado Vlado Mirosevic (PL) señaló que “hay responsabilidad y esperanza en que Lula da Silva aporte para negociar una salida pacífica a la democracia en Venezuela”.

A la vez, la oposición manifestó el rol que debería tener el Presidente Boric en el asunto. El diputado Henry Leal (UDI) adelantó que someterán a votación de la Cámara un proyecto de resolución que pida al Presidente Boric “que se reconozca en el más breve plazo a Edmundo González como Presidente legítimo de Venezuela y respaldar lo que ha hecho el secretario general de la OEA en orden a pedir a la Corte Penal Internacional una orden de captura internacional en contra de Nicolás Maduro por genocidio”.

Boric tuvo ayer un nuevo entrevero vía X con autoridades venezolanas. Luego de condenar, el lunes, las acciones legales que sigue el régimen contra González y Machado, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió que “quien llame a un golpe de Estado, a lo Pinochet, será investigado y juzgado en nuestro país. Si usted se rindió y entregó a esta práctica, es su problema, no nos involucre en sus falencias ideológicas”.

En la jornada de ayer, el canciller, Alberto van Klaveren, participó de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas. Tras la cita comentó que la política respecto de Venezuela no ha cambiado y que “no reconocemos el triunfo de Maduro y no estamos disponibles para validar ningún resultado que no sea certificado por organismos independientes, autónomos y preferentemente internacionales”. También indicó que en Venezuela hay un “régimen dictatorial”, que hubo “probabilidad de fraude muy alta” y sobre la idea de proclamar la victoria de Edmundo González, “pocos países lo han hecho”.

También participó de la instancia el expulsado embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, quien declaró que “Maduro no puede declararse vencedor” y enumeró las sabidas irregularidades en el conteo e información de votos.

Reuniones con expresidente Lagos y Hassler

Durante su segundo y último día de visita en Santiago, el Presidente Lula tuvo una cita con el expresidente Ricardo Lagos, quien está alejado por estos días de la contingencia.

No trascendió qué temas trataron ambos políticos, pero en redes sociales expusieron los regalos que intercambiaron.

Más polémica causó otra reunión del Mandatario, con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien va por la reelección.

Para Chile Vamos, la cita no fue más que un acto de campaña. “Utiliza una visita de Estado para fines electorales”, señaló la diputada Camila Flores (RN).