Por agresiones a trabajadores de la educación: Colegio de Profesores lideró movilización por paro nacional

El Colegio de Profesores hizo un llamado a realizar paro nacional de 24 horas a nivel país en esta jornada de miércoles, esto bajo la consigna de las constantes agresiones en contra de docentes y trabajadores de la educación por parte de apoderados, estudiantes y miembros de jefaturas.

En este contexto, este 7 de agosto fue llevado a cabo una movilización en la Región Metropolitana que tuvo como lugar de inicio Plaza Italia a eso de las 10:00 horas con final de recorrido en Los Héroes cercano al mediodía.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señaló durante la marcha que “La convocatoria tiene como motivación exponer y visibilizar a nivel nacional el grave problema que está ocurriendo hoy día en los colegios, donde hay serios problemas de agobio, acoso, maltrato, agresiones contra docentes y trabajadores de la educación”.

“Los que estamos en las comunidades escolares, no los que estamos en una cómoda oficina ministerial o en un estudio de radio, sabemos bien lo que se está viviendo en la comunidad escolar hoy día, la violencia cómo está golpeando, el acoso, el maltrato , y por eso hemos tenido una respuesta tan multitudinaria, tan contundente, 30 mil docentes en Santiago, miles y miles en regiones del país (...). En ese sentido, creo que los que opinan en contrario de esta movilización, simplemente desconocen, no saben lo que está pasando en la comunidad escolar, y por lo tanto les cuesta entender el sentido que tiene esta manifestación probablemente”, enfatizó Mario Aguilar en Expreso Bío Bío.

En su discurso, Aguilar anunció que Nicolás Cataldo, ministro de Educación, lo contactó para reunirse en la jornada de mañana con la directiva gremial.

El líder del Colegio de Profesores no descarta extender una futura movilización si es que no hay respuesta del gobierno. No obstante, no es lo que esperan y pretenden recibir soluciones de parte de las autoridades.

Finalmente, Mario interpeló al gobierno, al parlamento –particularmente al sector de la derecha– y a la sociedad, argumentando que se debe tomar conciencia de lo que está ocurriendo.