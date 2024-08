Sentencia Sebastián Eyzaguirre: deberá usar tobillera electrónica tras ser condenado por maltrato habitual a su expareja

Ya han pasado un par de semanas desde que el 4° Juzgado de Garantía leyó la sentencia condenatoria al expanelista de Caiga Quien Caiga, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, esto tras ser denunciado por maltrato habitual en contra de su expareja

Cabe recordar que el comunicador fue condenado 300 días de presidio y estará bajo supervisión de Gendarmería por un año, por lo que no irá a la cárcel.

Según la nueva información que publicó El Ciudadano en relación a la decisión de la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente, el exCQC deberá cumplir su vigilancia con tobillera electrónica.

Recalcamos que también Sebastián quedó con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima. Por consiguiente, tampoco podrá acercarse a los padres e hijas de su expareja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9, letra B de la ley de violencia intrafamiliar.

Eyzaguirre: culpable

Recordemos que fue el pasado 14 de junio, cuando la jueza Cheryl Fernández confirmó la culpabilidad de Eyzaguirre por maltrato habitual en grado consumado cometido contra su expareja entre marzo y octubre del 2020.

“Es bastante satisfactoria porque pese a que pareciera que no fue mucho la cuantía de la pena, la verdad es que es un reconocimiento no solamente a la adhesión de la víctima al proceso y a la circunstancia de que le creyeron y que valoraron su testimonio”, declaró la jueza en ADN.

“También de los testigos que concurrieron a declarar y el trabajo de la fiscalía también, que implicó una ardua labor investigativa para levantar hechos constitutivos de maltrato habitual desde el año 2020 en adelante”, continuó.

Finalmente, la fiscal Sánchez aclaró a qué se refiere la sentencia de “prohibición absoluta de acercamiento”, la cual no solo implica la distancia física. “La prohibición es en términos absolutos, no solamente respecto a que no concurra a su domicilio, al lugar donde ella se acerque o donde ella se encuentre, sino que también a no contactarla