Intento de atentado a conciertos de Taylor Swift en Viena: detienen a un tercer involucrado

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner informó este viernes de la detención de un tercer sujeto, implicado en el intento de atentado en los conciertos de Taylor Swift en Viena, quien también estaría involucrado en el complot.

De acuerdo a lo indicado por la autoridad austríaca, los investigadores están analizando las redes de los detenidos y sospechosos, añadiendo en un comunicado que se ha procedido a evaluar las pruebas físicas y electrónicas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el nuevo detenido?

Karner informó en rueda de prensa que fue detenido un joven de 18 años este jueves por la noche en Viena tras haber estado presuntamente en contacto con el principal sospechoso. “Procede del entorno social” del principal sospechoso, compartió Karner.

“Había estado en contacto con el principal responsable, pero no está directamente relacionado con los planes del atentado”, dijo Karner, agregando que “como se supo hace unos días, juró lealtad específicamente al EI el 6 de agosto”.

El principal sospechoso, de 19 años, y otro de 17 fueron detenidos el martes, y otro joven de 15 años también fue interrogado pero no arrestado. Las autoridades dijeron el jueves por la tarde que no se buscaba a ningún sospechoso más y ya no han ofrecido más detalles de otros posibles sospechosos.

Lo que sí se compartió fue que el complot parecía estar inspirado por el grupo extremista Estado Islámico y Al Qaeda. Los investigadores encontraron material para fabricar bombas en la casa de uno de los sospechosos y uno de ellos confesó que planeaba “matar a tanta gente como fuera posible fuera del recinto del concierto”, apuntaron.

Los funcionarios afirman que tanto el principal sospechoso como el joven de 18 años detenido el viernes juraron “lealtad” al grupo Estado Islámico.