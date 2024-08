“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”: revelan fotos de las agresiones a la esposa del expresidente de Argentina Alberto Fernández

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, sin duda está viviendo sus días más complejos. Esto porque se destapó la denuncia de violencia intrafamiliar de su exesposa Fabiola Yáñez, las fotografías que la evidencian y además, un video de Tamara Pettinato en la Casa Rosada donde le dice “Te amo”.

El medio Infobae, obtuvo las fotografías de la exprimera dama, en las cuales aparece con moretones en los brazos y en el rostro, correspondiente a agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

Y estas fotos se las manda Yáñez a su entonces marido, reclamándole sus golpes. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En medio de toda esta conversación por Whatsapp, la mujer le indica al exmandatario que “venís golpeándome hace 3 días seguidos”.

A medida que le mandaba las fotos con sus moretones, le describía cómo se los provocó: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste” (sic).

La denuncia

Fabiola Yañez estampó la denuncia contra Alberto Fernández el martes 6 de agosto, a través de una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.

De acuerdo al citado medio, el juez obtuvo material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la exprimera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.

Ercolini prohibió a Fernández salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía.

El video con Tamara Pettinato

Luego de conocerse la denuncia de la exprimera dama, se conoció un video de Alberto Fernández junto a la columnista Tamara Pettinato. En este registro se escucha la voz de Fernández y se ve a la mujer de 39 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Durante algunos minutos, mantienen una conversación íntima, en donde se declaran el amor que sienten por el otro. Cabe destacar que no se tiene certeza de la fecha de la grabación.

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta Fernández mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la columnista.

“¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el expresidente. “¡No! De amistad”, dice ella.

Tras unos chistes más, el video concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Alberto.