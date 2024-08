Muere el reconocido actor uruguayo Walter Kliche a los 97 años

El mundo del espectáculo en Chile y Uruguay está de luto tras el fallecimiento del reconocido actor uruguayo Walter Kliche, quien murió este sábado a los 97 años. La noticia fue confirmada este sábado por la organización Chile Actores a través de sus redes sociales, donde expresaron su profundo pesar por la partida de un artista que dejó una huella imborrable en la televisión chilena.

PUBLICIDAD

Walter Kliche, padre del actor chileno Fernando Kliche, nació en Montevideo, Uruguay, en 1927, inició su carrera actoral en su país natal, pero fue en Chile donde alcanzó el estrellato, convirtiéndose en una figura emblemática de la televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Su papel en la icónica telenovela de Canal 13, La Madrastra (1981), es recordado como uno de los momentos cumbre de su carrera. Su interpretación en esa producción lo catapultó a la fama y lo consolidó como un actor querido por el público chileno.

Chile Actores, la entidad que agrupa a los actores chilenos, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero Walter Kliche”. Junto a este anuncio, compartieron una de las últimas reflexiones del actor, pronunciada durante su cumpleaños número 97 en octubre del año pasado.

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos que me recibieron, que me quieren, que me encuentran en la calle y todavía se acuerdan de mí. Vine de Uruguay, nunca había estado en Chile y me sorprendió el cariño y la bondad. Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Chile”, manifestó Kliche en esa ocasión.

La partida de Walter Kliche deja un profundo vacío en el ámbito artístico. Su “voz inconfundible y risa franca”, como lo describió Chile Actores, se convirtió en parte del ADN de muchas teleseries chilenas que marcaron una época. “Walter Kliche se adueñó de varias teleseries icónicas de los años 80′ y 90′, convirtiéndose en un indispensable de la pantalla. En Chile, armó su vida y construyó su familia, compartiendo su legado artístico con su hijo Fernando y su nieto Ignacio. Hoy lo despedimos con el respeto y el cariño que merece un compañero enamorado de la actuación”, añadieron en el comunicado.

El velorio de Walter Kliche se llevará a cabo este sábado a partir de las 19:00 horas en la iglesia de Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, en la comuna de Providencia, Santiago.

Posteriormente, su cuerpo será cremado el lunes 12 de agosto en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba, en una ceremonia privada donde familiares y amigos cercanos le darán el último adiós.