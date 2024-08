¡Y colorín, colorado!: Alberto Fernández renuncia a la presidencia del Partido Justicialista

En la tarde de este viernes, Alberto Fernández, exmandatario de la República Federal de Argentina, compartió su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista luego de ser denunciado por violencia de género hacia su actual pareja, Fabiola Yáñez.

Fue a través de una carta formal ante la Mesa Directiva del Consejo del PJ que –quien fuera jefe de Estado durante el período de 2019 a 2023– dijo “no más”.

“Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada con cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare”, fueron las primeras palabras del escrito.

“De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino. Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional ”, finalizó Fernández en la breve carta.

Es preciso referenciar al estado actual de la denuncia que realizó Fabiola Yáñez el martes pasado: el juez argentino Julián Ercolini, abrió una carpeta investigativa ante el Poder Judicial y ordenó con urgencia las medidas de “restricción” y “protección” a favor de la violentada. También, exigió la prohibición de salir del país para Alberto Fernández. Sumado a esto, el jueves 8 de agosto se divulgaron delicadas imágenes que muestran a la víctima moreteada.

De esta manera, el miembro del Partido Justicialista se mantiene al margen de la presidencia, viviendo junto a su medio hermano, Pablo Galíndez, y a la espera de los avances de la investigación, mientras prepara para enfrentar a la justicia. “Todo es falso” y confía en que así lo podrá demostrar ante el juez, así se ha referido Fernández en las últimas horas.