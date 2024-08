Fabiola Yáñez rompe el silencio y revela que sufrió “terrorismo psicológico” por parte de Alberto Fernández: “Me amenazaba con que se iba a suicidar”

En una entrevista exclusiva con Infobae desde Madrid, la exprimera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, rompió el silencio sobre los años que compartió con el expresidente Alberto Fernández. Estas revelaciones se producen en medio de la polémica que envuelve a Fernández, quien enfrenta denuncias por agresiones en contra de su ahora, expareja.

Yáñez, en un testimonio que ha sacudido a la opinión pública, describió el terror psicológico al que fue sometida durante su matrimonio, detallando situaciones que permanecieron ocultas hasta ahora.

“Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”, afirmó Yáñez, refiriéndose a las imágenes y videos filtrados en los últimos días donde se la ve visiblemente golpeada. Estas pruebas visuales, que rápidamente se hicieron virales, sirvieron de detonante para la denuncia formal contra Fernández.

“Me amenazaba día por medio”

Yáñez, quien fue primera dama desde 2019 hasta 2023, contó cómo su vida se transformó en un infierno debido al acoso y las amenazas constantes por parte de su esposo. “Me amenazaba día por medio con que, si yo hacía una cosa u otra, se iba a suicidar”, confesó. Estas palabras reflejan el nivel de manipulación emocional al que fue sometida, una situación que, según Yáñez, se prolongó durante meses.

El relato de la ex primera dama no solo expone el terror psicológico, sino también la soledad que vivió al estar inmersa en un círculo de abuso y miedo. “Estuve durante dos meses aguantando esos chantajes. Hay muchas personas que lo saben, y están todos los chats que lo prueban. Eso no se hace”, comentó.

“Jamás hubiese querido exponer a mi hijo”

Uno de los aspectos más dolorosos de esta situación, según Yáñez, ha sido la exposición pública de su vida privada, especialmente debido a la aparición de imágenes que la muestran con lesiones. “Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo”, lamentó.

Yáñez explicó que su intención nunca fue ventilar lo ocurrido al interior del matrimonio, pero que se vio obligada a reaccionar ante la filtración de las imágenes y la consecuente atención mediática. “Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”, subrayó, refiriéndose a que la divulgación de estas fotos proviene de investigaciones en curso relacionadas con otros delitos.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista, tiene que ver con el momento en que la exprimera dama revela que pidió ayuda en el Ministerio de la Mujer y esa ayuda nunca llegó, según afirma.

“Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso… Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, sostuvo.

“Me decían: “Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos”. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos?, ¿a tu despacho?”, cuestionó Yañez.

“Hoy me siento más fuerte que nunca”

A pesar del difícil momento que atraviesa, Fabiola Yáñez asegura que se siente fuerte, tras haber sobrevivido a un prolongado abuso. “Necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca”, declaró.