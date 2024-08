Le salvaron la vida: El testimonio del pasajero que no subió al avión que se estrelló en Brasil

Después de molestarse por perder el vuelo de Voe Express, el pasajero Adrien Assis hoy ve su contratiempo con otros ojos. Tras enterarse del accidente fatal que hasta la fecha cobró la vida de 62 personas, el trabajador del Hospital Regional de Toledo no siente más que agradecimiento con el trabajador del aeropuerto por impedirle subir al vuelo.

Según TN, el hombre oriundo de Río de Janeiro tenía boleto para viajar desde Cascavel hasta Guarulhos, São Paulo; pero una confusión en el aeropuerto lo hizo llegar después del tiempo indicado a la puerta de embarque.

“Llegué aquí a las 9:40. LATAM estaba cerrado, pero me iba en Voa Express. Cuando llegué, esperé a ver si abrían. Normalmente, en el aeropuerto siempre hay alguien en el mostrador, pero no había nadie”, expresó durante una entrevista. En vista de la situación, el pasajero decidió ir a tomar café, pero cuando volvió ya era tarde: “El empleado me dijo que no iba a subir porque tenía que estar una hora antes”.

El avión que se estrelló este viernes en el interior del estado brasileño de São Paulo en un accidente en el que murieron sus 61 ocupantes estaba en condiciones regulares de vuelo y no llegó a reportar ninguna emergencia, informaron los responsables por la investigación.

Adrien Assis peleó en el aeropuerto

La negativa del trabajador molestó a Adrien Assis, quien hasta discutió por no poder subirse al ATR-72, tal y como lo tenía planificado. “En ese momento, discutí con él. Y eso fue todo, me salvó la vida”, expresó el hombre.

Pasadas las 13:30 hs del pasado viernes 9 de agosto se dio a conocer que el avión se había estrellado en la ciudad de Vinhedo a pocos metros de una vivienda de las tantas que hay en la zona. Hasta ahora se desconoce el motivo de la tragedia, pero esperan que las cajas negras den las primeras pistas.

Con un abrazo y la voz entrecortada el pasajero le agradeció el trabajador por cumplir con su trabajo y al mismo tiempo por salvarle la vida. “Si no hubiera hecho su trabajo, quizás hoy no estaría en esta entrevista”, mencionó.