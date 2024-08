Alberto Fernández asegura que moretones de Fabiola Yáñez no son por golpes: “Fueron por un tratamiento estético contra las arrugas”

Durante este fin de semana se conocieron más detalles del escándalo que envuelve al exPresidente Alberto Fernández por la denuncia que hiciera su exesposa, Fabiola Yañez, de violencia intrafamiliar.

Infobae citó a Horacio Verbitsky, a quien catalogan como uno de los beneficiados del vacunatorio VIP que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández. Bueno, en su blog bajó el título de“Ojo negro”, Verbitsky, afirmó que “el ex Presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”.

Y claro porque la semana pasada se publicaron fotografías de la exPrimera Dama, donde aparece con el ojo morado y el brazo también con hematomas.

En una conversación de una hora y media el viernes pasado por la mañana, Fernández le dijo que el moretón en el ojo de Yañez “no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”.

En la misma nota de prensa, se afirma que “ya estaría establecido que los golpes que denuncia Yáñez ocurrieron el 12 y el 13 de agosto de 2021″, fechas que coinciden con la publicación de la foto de la fiesta de cumpleaños de la ex primera dama, durante la cuarentena.

Alberto Fernández e Fabíola Yañez (Divulgação - Presidência da Argentina.)

¿Qué dijo Fabiola Yáñez?

En una entrevista exclusiva con Infobae desde Madrid, la exprimera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, rompió el silencio sobre los años que compartió con el expresidente Alberto Fernández. Estas revelaciones se producen en medio de la polémica que envuelve a Fernández, quien enfrenta denuncias por agresiones en contra de su ahora, expareja.

Yáñez, en un testimonio que ha sacudido a la opinión pública, describió el terror psicológico al que fue sometida durante su matrimonio, detallando situaciones que permanecieron ocultas hasta ahora.

“Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”, afirmó Yáñez, refiriéndose a las imágenes y videos filtrados en los últimos días donde se la ve visiblemente golpeada. Estas pruebas visuales, que rápidamente se hicieron virales, sirvieron de detonante para la denuncia formal contra Fernández.

Yáñez, quien fue primera dama desde 2019 hasta 2023, contó cómo su vida se transformó en un infierno debido al acoso y las amenazas constantes por parte de su esposo. “Me amenazaba día por medio con que, si yo hacía una cosa u otra, se iba a suicidar”, confesó. Estas palabras reflejan el nivel de manipulación emocional al que fue sometida, una situación que, según Yáñez, se prolongó durante meses.

El relato de la ex primera dama no solo expone el terror psicológico, sino también la soledad que vivió al estar inmersa en un círculo de abuso y miedo. “Estuve durante dos meses aguantando esos chantajes. Hay muchas personas que lo saben, y están todos los chats que lo prueban. Eso no se hace”, comentó.