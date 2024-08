“Si lo pillas atravesado es un energúmeno”: Extrabajadores acusan a Roberto Dueñas de malos tratos y abuso de poder

Roberto Dueñas enfrenta serias acusaciones de malos tratos por parte de extrabajadores que denuncian un comportamiento abusivo y amenazante en su entorno laboral. Estas denuncias surgen tras su regreso a la Región de Coquimbo, donde se ha radicado después de haber sido imputado en 2019 por amenazas a un juez y su hijo en el contexto del estallido social.

Una investigación reciente de El Mostrador reveló testimonios de personas que trabajaron con Dueñas, quienes describen un ambiente laboral hostil y tóxico, marcado por actitudes de abuso de poder y violencia verbal. “La ciudad es pequeña y ‘Peluche’ tiene mucho poder”, aseguraron algunas fuentes del sitio, quienes dan cuenta de la influencia del empresario en la zona.

“Es un energúmeno, una bestia”

Entre los testimonios recogidos por la investigación, destaca el de Rocío Barraza, una periodista que trabajó junto al empresario. Barraza relató cómo Dueñas llegó a la región con una actitud humilde, buscando reinventarse después de su polémica salida de la capital. “Venía como en la onda de reinventarse. Eso fue lo que vendió. Y en un principio fue así”, comentó Barraza. Sin embargo, la situación cambió drásticamente. “Cuando anda buena onda es un encanto, pero si lo pillas atravesado es un energúmeno, una bestia, como ese típico director de televisión antiguo que es medio rayado, gritón y termina echando puteadas (sic) a medio mundo”, agregó.

Otro testimonio anónimo recoge el relato de una persona que trabajó bajo las órdenes de Dueñas, quien describió el proceso de desvinculación como particularmente traumático. “En mi proceso de desvinculación, esta persona (Dueñas) me chasqueó los dedos y me dijo que, si él quería, yo no volvía a trabajar en ninguna radio de la región. Lo mismo hizo con otros compañeros. Siempre con voz amenazante y golpeando la mesa”, afirmó la víctima, quien también destacó que “si en ese tiempo hubiera estado la Ley Karin, lo hubiera denunciado”.

La respuesta de Roberto Dueñas

Ante las graves acusaciones en su contra, Roberto Dueñas se defendió y salió a aclarar la situación. En conversación con El Mostrador, el empresario desestimó las denuncias.

“Vengo de las grandes ligas del pelambre. Me despertaba a las mañanas y me hacían pico (sic) en Las Últimas Noticias, en los matinales, en todos lados. Soy de la farándula dura, no soy un potrillo, escriban lo que quieran”, declaró Dueñas.

A raíz de esta investigación, el medio pudo constatar que el empresario chileno y expareja de Marlen Olivarí “ejerce un poder sin contrapesos en Coquimbo, con la farándula política como gancho comercial”.