Gobierno no apoya idea de estatizar eléctricas

El ministro de Energía, Diego Pardow, ha debido enfrentar desde inicios de mes la crisis por los cortes de luz producto de una tormenta de viento y en medio de todo deslizó la idea de que parte del negocio de distribución de la energía pase a manos públicas. “Es una discusión que yo creo que hay que tener con tiempo”, señaló el jefe de cartera el fin de semana.

La idea ha provocado escaso apoyo en diferentes sectores, aunque el diputado Jaime Saez (FA) secunda la idea de Pardow. “Acá hay un rol exacerbado en el sector privado es un caso bastante único a nivel internacional, en donde no existe ninguna participación del sector público. Esto lo podemos contrastar con lo que ocurre con el agua potable o los combustibles. Lo que hemos planteado en resumen es acrecentar las compensaciones por la no provisión del servicio y poder establecer un debate serio a la altura de las circunstancias respecto a cuál es el rol que va a jugar el Estado la distribución eléctrica”, dijo.

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, matizó en algo las palabras de su par de Energía y manifestó que la idea no es prioridad por el momento. En el corto plazo, “el Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor de las distribuidoras eléctricas”, indicó, pero se refirió también a “una discusión más de mediano y largo plazo, cómo nuestro país va a enfrentarse a situaciones de este mismo tipo, y eso implica no solamente discutir cómo mejorar el marco regulatorio, sino discutir si es necesario alguna participación complementaria del Estado en materia de distribución eléctrica. Es una discusión democrática que hay que dar con la política, el Parlamento y los expertos”.

Sin embargo, una opinión completamente contraria expuso la ministra de Obras Públicas, Jessica López, consultada por radio Duna. “Cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica, yo no veo que el Estado tenga cómo hacer las inversiones. Pensar que el Estado va a tener esos recursos, creo que es una ‘volá’, no hay posibilidad”.

Desde el sector privado, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, declaró de manera similar en radio Universo. “El Estado y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir esa responsabilidad. Hay otras necesidades”.

En la oposición no hubo espacio para estudiar la idea. “Quiénes pretenden utilizar el sufrimiento de los chilenos para poner sobre la mesa una agenda ideológica como la estatización, están cometiendo un gravísimo error”, declaró el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Su par Marlene Pérez (Ind./UDI) analizó que “las empresas estatales enfrentan desafíos de eficiencia operativa y burocracia, que podrían traducirse en costos más altos y en una calidad de servicio inferior”.

Sernac también llama a eléctricas: “Si no, les va a salir muy caro”

El ministerio de Energía hizo una llamado a que todas las empresas de distribución eléctrica se sumen a los procedimientos voluntarios colectivos (PVC), pero únicamente Enel ha contestado de manera positiva. Ahora, fue el director del Sernac, Andrés Herrera, quien “aconsejó” a las empresas que se sumen.

Tras una reunión entre ambas autoridades más la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, Herrera explicó que, más allá de los descuentos por ley que debe hacer cada empresa, el Sernac está ofreciendo a las firmas iniciar los PVC.

“Estamos a la espera de la respuesta de CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta para que a la brevedad posible y de manera formal nos manifiesten su disposición a participar, porque de lo contrario vamos a demandar colectivamente a cada una”, advirtió Herrera, quien agregó que un proceso como este, sólo en multas, “pueden llegar a más de 38 millones de dólares, además de todos los perjuicios, con las agravantes, con daño moral… Esto le puede salir muy caro a las empresas eléctricas”.

El ministro Pardow aclaró que existen “las compensaciones automáticas que establece la Ley General de Servicios Eléctricos por la energía no suministrada”, que es lo que se instruyó el viernes a las empresas para que entreguen los datos de facturación, y “lo que tiene que ver con mercadería que haya perecido, artefactos que se hayan dañado, todo aquello tiene que ver con la compensación que verá el Sernac, por vías de un procedimiento voluntario o bien mediante demandas colectivas”.

En tanto, Carolina Leitao, dijo que “pedimos a los municipios que hagan el cálculo de cuánto significó esta emergencia para cada uno y con eso nos vamos a dirigir a la empresa a ver qué nos plantea”.