“Podría sin duda ser candidato”: Ministra Tohá destaca al alcalde Tomás Vodanovic como posible abanderado presidencial y él responde que está “en otra”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó durante la mañana de este martes 13 de agosto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, como un posible candidato presidencial del oficialismo, al ser consultada sobre la falta de nuevos rostros en el sector y luego del posicionamiento del nombre de la expresidenta Michelle Bachelet en la encuesta Cadem.

En ese sentido, durante una actividad en la que se visitó la plaza de Maipú, donde se logró erradicar el comercio ambulante aumentando la seguridad en ese sector, la ministra del Interior se refirió a la figura del alcalde Vodanovic aunque él descartó nuevamente la posibilidad de ser abanderado presidencial.

“No cabe dudas las capacidades del alcalde, él podría sin duda ser candidato”, dijo la ministra Tohá, aunque añadió que “habrá un momento para tomar esas decisiones. En esa oportunidad habrá que hacer evaluaciones y ponderaciones ciudadanas”.

Al respecto, la ministra Carolina Tohá agregó que “es una gran posibilidad para un sector tener este tipo de debate, porque hay figuras con potencial”, y apuntó sobre Tomás Vodanovic que “la figura del alcalde es categórica por su gestión”.

¿Qué respondió Tomás Vodanovic?

Pese a todo lo indicado por la ministra del Interior, el alcalde de Maipú señaló que su interés por ahora es lograr la reelección en el municipio, reiterando -tal como lo ha dicho en otras ocasiones- que cree no tener las capacidades para ser Presidente de la República.

En ese contexto, Tomás Vodanovic indicó que su “propósito es seguir trabajando por Maipú cuatro años más”, mientras que sobre la posibilidad de ser abanderado presidencial señaló que “no es algo que esté en mi cabeza, no creo tener ni la herramienta, ni la preparación, ni la intención de evaluar otra candidatura”, mientras que parafraseando a la expresidenta Michelle Bachelet puntualizó que yo ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono, no quiero parafrasear a la presidenta, pero también estoy en otra”, cerró el alcalde.