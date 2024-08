Diputada Karol Cariola informa que está embarazada: “es uno de los desafíos más grandes de vida”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola reveló esta tarde a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de su primer hijo junto al diputado Tomas De Rementeria (PS).

PUBLICIDAD

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, expresó Cariola.

Acompañada de la imagen de su ecografía, la diputada comunista compartió sus miedos y sensaciones y reveló los 3 meses de gestación, lo que coincide con la reciente revelación de la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás, podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, comentó.

Reacción Vallejo

A los pocos minutos de la publicación, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien también hace días compartió su embarazo por redes sociales, le declaró unas sentidas palabras a Karol Cariola.

“Es una hermosa y emocionante noticia compañera. Encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso, ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as. Sin duda serás una tremenda madre”, afirmó Vallejo.