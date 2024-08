Municipales: en dos días, con multa y voto extranjero obligatorio

Tras una larga discusión y luego de sortear innumerables desacuerdos, el Congreso aprobó la reforma que modifica la elección municipal de octubre, para que se realice en dos días, norma que también ratifica el carácter de obligatorio y que, en este caso, afectará a los electores y no a los ciudadanos, por lo que queda establecido que, por primera vez, los extranjeros estarán conminados a ir a votar.

El texto, al que sólo le resta pasar el trámite del TC, confirma que habrá multa para quienes no puedan justificar el no ir a sufragar, pero el monto no será tan alto como en el primer proyecto, y alcanzará cerca de $ 33 mil (0,5 UTM) como máximo y no mínimo.

Asimismo, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados señala que sólo el domingo 27 será feriado irrenunciable y el sábado 26, día libre normal, lo que calmó las inquietudes del gremio del comercio, que llegó al Congreso a protestar.

También se reguló la propaganda electoral en plataformas digitales, para unificarla con la radial, y se confirmó la reducción del reembolso por voto a los partidos a $975 y la derogación de la “ley seca”.

Sin embargo, la inclusión de la palabra elector en el texto es lo que había causado, y siguió creando ayer mismo en el hemiciclo, mayor controversia. La norma pasó con 138 votos a favor y dos en contra, de Jaime Araya (Ind./PPD) y Félix González (Ind./FA).

El primero indicó que “Chile entró a un exclusivo club de cuatro países. La derecha, estudio en mano, se dio cuenta de que el voto extranjero le favorece. No entiendo la posición del Presidente de la República de haber ingresado este proyecto. Habrá consecuencias muy negativas en la elección”.

González, en tanto, expuso sus dudas de que las urnas sean bien cuidadas entre sábado y domingo. Francisco Undurraga (Evópoli), por su parte, se quejó porque el voto extranjero estaba “amarrado”, ya que de rechazarse el veto no habría multa para nadie y el voto sería, en la práctica, voluntario.

“La votación ha sido bastante amplia; esto da cuenta de que, al margen de la controversia que se ha generado en las múltiples declaraciones que escuchamos en estos días, el Gobierno ha hecho un esfuerzo de buena fe con el objeto de arribar un texto que tuviera apoyo transversal, sobre todo tomando en consideración que la tramitación de esta iniciativa no fue fácil”, dijo el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

Todo lo anterior es válido para la elección de octubre, no para las siguientes, que se mantendrán, por ahora, bajo la misma norma previa.

Parlamentarios confirman que ya se está analizando llevar estas normas a una ley permanente. “Vamos a tener que seguir esta conversación para que no volvamos a enfrentar el mismo impasse en futuras elecciones”, declaró la diputada Ximena Ossandón.

En tanto, su par Daniel Manouchehri (PS) presentó un proyecto para eliminar el derecho a voto de los extranjeros.