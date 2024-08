Caja Los Andes desmiente categóricamente reportes sobre una supuesta filtración de datos de afiliados

Este viernes, Caja Los Andes salió a desmentir categóricamente esta información entregada por el sitio web de Lituania, Cybernews, quienes aseguraron que existió una supuesta filtración de datos de más de la mitad de los chilenos. Ellos responsabilizaron a la caja de compensación como la responsable de esta divulgación de la información personal.

A través de un comunicado de prensa, Caja Los Andes informó que “desconocemos categóricamente la información proporcionada por el sitio web ‘Cybernews’, sobre una supuesta filtración de información sensible de nuestros afiliados”.

“Como parte de nuestro compromiso y trabajo por la protección de los datos de las organizaciones afiliadas, personas afiliadas y pensionadas en todo el país, Caja Los Andes destina esfuerzos constantes para garantizar la protección de los datos de nuestros afiliados. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna contingencia registrada”, tranquilizaron a sus clientes.

“La información publicada contiene afirmaciones infundadas que no son veraces y data que no corresponde a Caja Los Andes, mencionando además que se estableció contacto con nuestra organización por este tema, hecho que no ocurrió”, afirmó la empresa.

“Seguiremos trabajando para fortalecer nuestros estándares de ciberseguridad e investigando junto a nuestros equipos internos y externos el posible origen de la supuesta información”, añadió.

“Lamentamos la preocupación que pudo haber generado esta noticia en nuestros afiliados y el público en general. Queremos reiterar nuestro compromiso permanente por trabajar en la protección y seguridad de la información de los millones de chilenos que hoy confían en nosotros”, cerraron.

La supuesta filtración

El medio afirmó que se filtraron nombres, direcciones, números de teléfonos, detalles del uso de crédito. Esto debido a una supuesta falta de autentificación en la base de datos Apache Cassandra de la organización.

Cybernews aseguró que esto afectó a más de 10 millones de personas, a pesar del reporte que existen 4 millones de afiliados, esto debido a que habría afectados a familiares, personas que cambiaron de caja y gente que falleció.