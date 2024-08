“Clima tremendamente preocupante”: Diputados de oposición emplazan al gobierno ante hechos de violencia en la educación

Luego de que se difundiera por redes sociales una brutal pelea ocurrida el pasado martes 13 de agosto entre estudiantes de dos liceos en San Pedro de la Paz, Concepción, diputados de oposición exigen ante el Mineduc acciones para terminar con estos hechos de violencia en el ámbito educacional.

Fue específicamente en las cercanías del Liceo Mauricio Hochschild de la Corporación Centro Tecnológico Educativo (CEAT) donde ocurrió el hecho que mostraba a dos jóvenes golpeándose, rodeado de una multitud. Lo preocupante es que, una de las personas que quiso separar a los alumnos, al parecer, cargaba un arma.

Desde la institución educativa confirmaron la gravedad del acontecimiento y señalaron que uno de los involucrados terminó “significativamente afectado”.

Frente a esta situación, la oposición fue precoz y por parte de diputados de la Región del Bíobío exigió al Ministerio de Educación (Mineduc) medidas concretas para hacerle frente a esta, lamentablemente, creciente violencia en los establecimientos educacionales.

La legisladora independiente con cupo en la Unión Democrática Independiente (UDI), Marlene Pérez fue tajante con su llamado al Gobierno: “He oficiado por el aumento considerable de violencia escolar en nuestra región, también he presentado un proyecto para abordar esta problemática, pero acá se necesita un compromiso real de parte del Gobierno para terminar con este tipo de actos . Es fundamental que el ministro Cataldo venga a la región y convoque una mesa de trabajo entre todas las autoridades”.

Por su lado, la congresista independiente Karen Medina, parte de la Comisión de Educación, mostró su preocupación por esta brutal pelea: “Hace mucho rato que distintas comunas han sido víctimas, sobre todo en la parte de enseñanza media. Nuestros adolescentes están involucrados en problemas de convivencia, violencia, delincuencia, tráfico de drogas y todo lo que está llevando a un clima tremendamente preocupante ”.

“Es por ello que pediré a la Comisión de Educación que venga a sesionar a la región para escuchar la preocupación de nuestras comunidades educativas”, añadió la política de 42 años.

Sumado a esto, el parlamentario por el Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo no quiso quedarse fuera de esta instancia y objetó la respuesta del Gobierno ante la ola de violencia que afecta a la comunidad educativa: “Es insostenible la violencia que vive nuestro país. Solicitaré una sesión en sala para analizar qué están haciendo nuestras autoridades de la cartera de Educación para parar de una vez por todas la violencia que hay tanto al interior como exterior de los propios establecimientos. Ya no es posible tolerar que la violencia siga creciendo y que el Gobierno de Gabriel Boric no haga nada”.