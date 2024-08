“Es un poco ridículo”: Joven recibe notificación para ser atendida en Hospital Sótero del Río luego de 17 años

A los 8 años la madre de la joven Nazaret Rojas acudió al Hospital Sótero del Río para que su hija fuera atendida. Quedó en lista de espera, y hoy, 17 años más tarde le llegó la notificación para confirmar la atención médica en traumatología infantil.

Mediante T13, la joven denunció este insólito hecho que involucra el recinto hospitalario de Puente Alto.

“ En verdad se me había olvidado, porque después mi mamá me llevó particular , porque en ese momento igual se podía, entonces de ahí no era nada tan grave y ya pasó el tiempo, y ahí se me quitó más que nada”, mencionó Nazaret.

“Mi hija tenía 8 años, ahora ya tiene 25”, señaló la madre de la joven.

“Tengo una tía también que está esperando que la llamen para algo que necesita hora. Que le den mi puesto en la fila mejor, para que la tomen ellos porque sí lo necesitan ahora, no es algo que necesiten en 20 años más. Es un poco ridículo... ”, añadió la involucrada.

Como precisaron en el medio señalado, en Antofagasta se detectó que 12.537 personas en lista de espera no se encontraban registradas en el sistema de gestión, quedando fuera de los registros de espera a nivel regional. En tanto, en Talca se eliminaron 5 mil pacientes de sus listas y 56 pacientes fueron registrados como atendidos en consultas o cirugías en fechas posteriores a sus fallecimientos.

La Contraloría dejó en evidencia graves irregularidades en listas de espera de varios hospitales a lo largo del país, con miles de casos que no aparecen en el sistema a nivel nacional.

En este mismo contexto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, aseguró que la responsabilidad recae “En primer lugar en los hospitales y en segundo lugar en los servicios de salud”.