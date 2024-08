Avance histórico: Se celebra la primera Mesa Participativa para desarrollar una Ley para personas con Síndrome de Down

Se celebra la primera mesa participativa para desarrollar una ley para personas con Síndrome de Down

Este lunes 19 de agosto se llevó a cabo la primera Mesa Participativa por una propuesta de Ley para personas con síndrome de Down. En esta sesión inaugural, se establecieron las bases para el desarrollo de una propuesta de ley que busque reducir brechas, respetar derechos y garantizar accesibilidad transversal a las diversas instancias de participación de las personas con síndrome de Down y sus familias.

El 21 de marzo de 2023, día mundial del síndrome de Down, se entregó una carta al Presidente de la República, SE. Sr. Gabriel Boric F., que hacía referencia a 10 puntos de brechas relevantes en torno a las personas con síndrome de Down. En respuesta, el Mandatario, por medio de la dirección del SENADIS, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, instó a un esfuerzo colectivo y participativo para abordar las necesidades planteadas en la misiva.

Este proyecto marca el inicio de un intenso trabajo colaborativo. Se conformarán mesas temáticas participativas que trabajarán durante aproximadamente dos meses, abordando cuestiones cruciales como educación, autonomía personal y vida independiente, inclusión laboral, salud, atención y estimulación temprana, artes y cultura, deporte, acceso a la justicia, investigación, desarrollo e innovación, entre otros.

El Centro UC Síndrome de Down, en colaboración con el Centro de Políticas Públicas UC, ha diseñado un proceso participativo que involucra a personas con síndrome de Down, agentes de la sociedad civil, académicos y expertos técnicos para incorporar diversas perspectivas y reflexiones para enriquecer el proyecto.

La Directora Ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down, Macarena Lizama, comenta que en esta primera reunión se buscó unir esfuerzos de las propias personas con síndrome de Down, de todas las organizaciones, expertas en diversas temáticas, y familias que viven en día a día los desafíos que propone el acompañar la vida de una persona con síndrome de Down, con el objetivo de que ejerzan sus derechos para una vida plena, sin barreras discapacitantes, con participación activa y accesibilidad transversal.

Ignacio Cáceres, Subdirector de Vinculación en Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, destaca la importancia de las mesas participativas en el desarrollo de propuestas en políticas públicas, donde se buscará la mejor vía, ya sea proponiendo la modificación de leyes ya existentes o la creación de una ley específica para garantizar la plena inclusión de las personas con síndrome de Down y el acceso a los apoyos que requieren para el ejercicio de sus derechos.

Sergio Mejía, joven con síndrome de Down y estudiante del Programa de Vida Independiente del Centro UC síndrome de Down, comenta lo importante que es para él poder dar su opinión, “quiero decirles lo que nosotros queremos para nuestras propias vidas”.

Tamara Duarte Becerra, jefa del proyecto, afirmó: “Contamos con mucha motivación y convicción de que las personas con síndrome de Down, así como cualquier persona, merecen el respeto y la promoción de sus derechos. Esto solo se logrará con la participación activa de todas las personas”.

