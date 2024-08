“Blanquea la imagen de un perpetrador”: Familiares de Detenidos Desaparecidos reaccionan a despido de Isabel Amor del Sernameg

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) reaccionó al polémico despido de Isabel Amor al cargo de directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en la región de Los Ríos. La organización respaldó la decisión y ha manifestado que “no es posible mantener en el cargo a una funcionaria pública que relativice las violaciones a los DDHH cometidas por la dictadura cívico-militar”.

Isabel Amor, quien había asumido el cargo en Sernameg tras un concurso de Alta Dirección Pública, fue destituida apenas 48 horas después de su nombramiento por una “pérdida de confianza” a raíz de “sucesivas omisiones de información relevante”.

Todo habría estallado luego de que Amor concediera una entrevista a la Revista Sábado de El Mercurio, donde abordó la figura de su padre, Manuel Amor Lillo, un médico cirujano que, según las investigaciones, se desempeñó en el hospital de campaña del Estadio Nacional durante la dictadura.

Amor argumenta que su despido fue “arbitrario” y está vinculado a su parentesco con Manuel Amor Lillo. En la entrevista, Isabel Amor comentó que “(Mi padre me dijo) que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada. El problema fue no denunciarlo en ese momento, pero él me decía: “¿a quién se lo iba a denunciar?””.

Comunicado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

A raíz de esto, la AFDD señaló a través de sus redes sociales su respaldo al despido de la ahora exdirectora del Sernameg. “No es posible mantener en el cargo a una funcionaria pública que relativice las violaciones a los DDHH cometidas por la dictadura cívico militar”, sostuvieron.

Además, afirmaron que durante el tiempo en que Isabel Amor fue directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se ocultó información crucial sobre la condena de su padre. Según la AFDD, Amor no reparó la situación ni buscó recuperar la confianza de las agrupaciones de familiares, lo cual es esencial para una institución dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos.

La agrupación también acusa a Isabel Amor de utilizar la entrevista para “blanquear la imagen” de su padre, quien ha sido condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad. “La entrevista que da, la utiliza para blanquear la imagen de un perpetrador condenado por los tribunales de justicia por torturas, dando voz a través de ella a quienes niegan su participación en crímenes de lesa humanidad. En ningún momento es capaz de condenarlos, anteponiendo su relación familiar antes que los estándares mínimos de una funcionaria pública”, subraya el comunicado de la AFDD.

La organización concluyó el comunicado afirmando que es crucial que quienes ocupan cargos públicos relacionados con la protección de los derechos humanos mantengan los más altos estándares morales y éticos.