A los 117 años fallece María Branyas, la mujer más longeva del mundo

María Branyas Morera, quien ostentaba el título de ser la persona más longeva del mundo desde hace un año, falleció la madrugada del lunes en Olot, Girona, a la impresionante edad de 117 años y 168 días. Su familia confirmó la noticia a la agencia EFE, destacando que la catalana, conocida cariñosamente como ‘Super Àvia Catalana’ (superabuela catalana), falleció de la manera que siempre había deseado: “mientras dormía, tranquila y sin dolor”. Este martes, sus restos fueron incinerados en una ceremonia privada.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales, especialmente en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde la familia publicó un conmovedor mensaje a nombre de María: “Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocías, allí donde vaya seré feliz, pues de alguna manera os llevaré siempre conmigo”. El mensaje también incluyó una cita de Tagore: “Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor”.

La cuenta de X, manejada por uno de sus yernos, cuenta con más de 18.400 seguidores y hasta el momento el mensaje de despedida ha sido visto cerca de 80.000 veces, recibiendo cientos de mensajes de condolencias y afecto de personas de todo el mundo que se habían conmovido con la vida y fortaleza de María.

María Branyas, nacida en San Francisco en 1907, fue la octava persona más longeva de la historia, según la Asociación Gerontology Research Group (GRG), que verifica los récords de longevidad.

Sobrevivió al COVID-19 a los 113 años

A lo largo de su vida, María vivió momentos históricos, como las dos guerras mundiales y la pandemia de COVID-19, a la que sobrevivió en 2020 a la edad de 113 años. “Ha vivido tanto porque no ha tenido ninguna enfermedad”, comentó su hija Rosa Moret, de 80 años, quien también destacó la humildad de su madre: “Sabía que era la persona de mayor edad del planeta, pero le daba igual; decía que de eso ella no tenía ningún mérito”.

Con la muerte de María Branyas, el récord de longevidad sigue en manos de la francesa Jeanne Calment, quien vivió 122 años y 164 días, seguida por otras mujeres como la japonesa Kane Tanaka que vivió 119 años, la estadounidense Sara Knauss con 119 años, y la francesa Lucile Randon con 118 años.

Cabe destacar que Branyas obtuvo el récord de la persona más longeva del mundo, luego del fallecimiento de Lucile Randon el pasado 17 de enero de 2023.

Su familia ha pedido que, en lugar de llorar, se celebre la larga y plena vida que tuvo, recordando sus palabras: “Allí donde vaya seré feliz, pues de alguna manera os llevaré siempre conmigo”.