“El Estado no se arrodillará ante la delincuencia”: Presidente Boric defiende actuar del gobierno y agrega que “no hay soluciones milagrosas”

Enfático fue el Presidente Gabriel Boric durante la jornada de este martes 20 de agosto, al señalar que “el Estado no se arrodillará ante la delincuencia” y defender al mismo tiempo el actuar de su administración en materias de seguridad pública, incluyendo el Plan “Calles sin violencia”.

El Mandatario hizo estas declaraciones durante una actividad en la cual inauguró la reposición de la 5º Comisaría de Quirihue, en la región de Ñuble, como parte del plan de modernización de las unidades de Carabineros.

“Hemos puesto al día al Estado”

Así, durante su discurso, el Presidente Boric agregó que durante su gobierno, “hemos puesto al día al Estado (...) Durante demasiado tiempo el Estado no estaba al día en materia de seguridad. Durante nuestro Gobierno lo que hemos dicho es poner al día al Estado”.

En tanto, al referirse al aumento de los hechos de violencia y la delincuencia en el país -que durante el último fin de semana dejó ocho homicidios solo en la Región Metropolitana-, el Mandatario aseguró que pese a todo, “no hay soluciones milagrosas”.

“Acá no hay soluciones milagrosas. Lo que ustedes pueden ver es que los delincuentes que cometen delitos son perseguidos, encontrados y juzgados”, agregó al apuntar el caso de los detenidos tras el asalto a la empresa Brinks en Rancagua.

Además, añadió que “hemos tenido un plan robusto para combatir el narcotráfico y crimen organizado. No hay atajos, no es una pelea fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero el mensaje dado a la ciudadanía es que el Estado no se arrodillará ante la delincuencia”.

Finalmente, el Presidente Boric señaló que su interés no es “pelearme con la UDI o algún senador, sino con los delincuentes. A ellos los vamos a combatir”.

“Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo que pelee solo, a mí no me va a encontrar. No necesitamos creatividad de última hora, donde muchos buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurre la última idea. Acá no se necesita improvisación, en seguridad se necesita dirección firme y convicción”, cerró diciendo el Mandatario.