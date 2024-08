Lobby PC por Jadue inquieta al Gobierno

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró en una entrevista que había hecho una solicitud a su compañero de partido, Jaime Gajardo, quien es subsecretario de Justicia, ante el “drástico” régimen de prisión preventiva que recae sobre Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, formalizado por el caso Farmacias Populares. El asunto fue calificado como “impropio” por el ministro, Luis Cordero, y descartado por la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

Carmona señaló en Radio Nuevo Mundo que “se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, que es de nuestra militancia: por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual”. El timonel comunista hacía referencia a las distintas medidas cautelares que recaen sobre el exedil recoletano y otros casos de investigaciones municipales, como el de Cathy Barriga.

“Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel, pero, para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien”, añadió Carmona.

El subsecretario Gajardo reconoció la conversación y en La Tercera expresó que “le manifesté que existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería”.

El ministro de Justicia también salió al paso de las declaraciones de Carmona. Luis Cordero expresó que “el régimen de visitas está reglamentado, no hay ninguna razón para tener reglas excepcionales y las reglas son las que son”.

“Cuando una autoridad pública está en funciones, exponerlo a ese tipo de requerimientos o opiniones generan situaciones impropias”, advirtió Cordero y también reconoció que ese tipo de conversación “no es común, y a mí me parece que la respuesta del subsecretario Gajardo ha sido impecable”.

Desde el partido, la secretaria general, Bárbara Figueroa, descartó que hubiese algún tipo de lobby en favor del exalcalde Jadue. “Lo que hay es una preocupación”, dijjo.

“Acá no ha habido ningún tipo de solicitud especial por parte de nuestro partido respecto de la situación o las visitas que pueda tener Daniel Jadue, nosotros somos respetuosos del rol que le compete a las autoridades y del Poder Judicial”, aseveró Figueroa.

La situación tuvo repercusiones en la oposición. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) aseguró que “lo que hace el presidente del PC, de solicitar un trato diferenciado, tiene nombre y apellido , es tráfico de influencias. Valoramos que el ministro Cordero lo condene”, mientras que su par Roberto Arroyo (PSC) agregó que “esto deja en evidencia nuevamente cómo el PC buscar inmiscuirse en una decisión del Poder Judicial, que es autónomo. No corresponden estas presiones políticas”.