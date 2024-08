“No me desafíe en esos términos”: Abogado de Cathy Barriga protagonizó tenso cruce en vivo con panel de CHV por supuesta filtración de informe

Un tenso enfrentamiento se vivió en la mañana de este martes durante la emisión del programa matutino “Contigo en la mañana” de Chilevisión. El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de la exalcaldesa Cathy Barriga, protagonizó un fuerte cruce con el panel del programa, en particular con los periodistas Monserrat Álvarez y Sergio Jara, a raíz de las recientes informaciones entregadas sobre el caso de corrupción en el que está implicada su defendida.

PUBLICIDAD

El episodio comenzó cuando Sergio Jara mencionó en pantalla que “hay un informe pericial que afirma el monto de 30 mil millones de pesos, que es por lo cual se le formalizó a Cathy Barriga”. Esta afirmación llevó a Bonacic a llamar inmediatamente al programa para expresar su descontento, según consignó La Cuarta.

“La carpeta de investigación tiene más de 26 tomos, por lo tanto, para uno opinar tiene que hacer un análisis de los 26 tomos. A mí me llama mucho la atención que estén informando sobre este informe de Contraloría, que es un informe parcial, no definitivo, cuando es reservado. Y eso a mí me preocupa muchísimo”, afirmó el abogado al aire, subrayando la confidencialidad del material en cuestión.

Ante esto, Monserrat Álvarez no tardó en responder, poniendo en entredicho las palabras del abogado: “Según usted, nosotros como periodistas no podemos hacer ningún tipo de investigación que no sea la investigación oficial”.

El cruce de palabras se tornó más tenso cuando Sergio Jara intervino para aclarar: “No la hemos puesto. No tenemos la carpeta. Lo que hemos señalado es que el informe ratificaría lo que fue presentado en la formalización. Y lo hemos puesto en condicional”.

Bonacic, sin embargo, insistió en la gravedad de que se comentara públicamente sobre un informe que, según él, no concluye lo mismo que se afirmó en el programa. “Los antecedentes de la carpeta son secretos. Lo que yo quiero transmitirle a usted es que si usted tuviese acceso a ese informe, se dará cuenta que ese informe no concluye lo que usted está diciendo”, indicó el jurista.

El conductor del matinal, Julio César Rodríguez, también se sumó a la discusión: “¿Podría aportar el informe?”. Pero el abogado mantuvo su postura firme: “Yo no les voy a pasar nada, porque si yo hiciera eso estaría cometiendo una infracción”.

PUBLICIDAD

El momento culminó cuando Bonacic intentó poner fin a la conversación, reiterando el derecho a la presunción inocencia de su clienta y sugiriendo que los periodistas estaban actuando con ligereza. “Debería respetarse la presunción de inocencia y esperarse el desarrollo de un juicio, porque estamos convencidos de que aquí no hay ningún delito, y eso quedará demostrado”, declaró el abogado.

La réplica de Jara no se hizo esperar, quien visiblemente molesto respondió: “No me desafíe en esos términos, abogado”.