120 millones y “pega”: Aspirante a gobernador de Valparaíso acusa soborno de cercanos a Pepa Hoffmann para bajar candidatura

El candidato independiente Manuel Millones lanzó una grave acusación contra su rival, María José Hoffmann, candidata de la UDI a la gobernación. Según Millones, personas vinculadas a la campaña de Hoffmann le habrían ofrecido la suma de $120 millones de pesos para que retirara su candidatura, además de promesas de futuros cargos en la administración pública.

La revelación tuvo lugar en una entrevista en el canal de YouTube “Pensemos en Chile”, donde Millones, quien compite con el apoyo del Partido Social Cristiano, relató cómo se desarrolló el supuesto ofrecimiento. “Así como no estuve disponible a transar, me ofrecieron bajar mi candidatura y me ofrecieron $120 millones de pesos”, declaró el candidato, añadiendo que la oferta venía de “personas vinculadas a la candidata”.

Millones no solo rechazó la oferta, sino que también denunció la actitud de quienes la realizaron, calificándola como una falta de respeto y un intento de vulnerar su dignidad. “Yo prefiero perder con dignidad, pero no bajarme por ningún motivo”, enfatizó Millones durante la entrevista, agregando que la oferta también incluía la posibilidad de ocupar un cargo en un eventual gobierno de Evelyn Matthei, o ser jefe de campaña en alguna otra candidatura.

“A través de terceros, primero me ofrecieron pega, un cargo en el gobierno futuro de Evelyn Matthei, me ofrecieron bajarme a cargo de ser jefe de campaña”, indicó el aspirante a gobernador.

El candidato no escatimó en críticas hacia quienes intentaron comprar su salida de la contienda electoral, señalando que este tipo de prácticas refleja una visión elitista de la política. “Me parece, primero, de mal gusto, falta de respeto y de violentar la dignidad. A veces hay gente de la élite que cree que todo tiene precio, y yo creo que en la vida no todo tiene precio”, subrayó.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Millones aclaró que no tomará acciones legales, ya que el ofrecimiento no se materializó en un pago concreto. Sin embargo, este escándalo ha generado un revuelo considerable en el panorama político local, exacerbando las tensiones entre la derecha tradicional representada por la UDI y la ultraderecha emergente que apoya a Millones.

El equipo de campaña de María José Hoffmann no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial ante las acusaciones.

Revisa sus declaraciones aquí: