Álvaro Gómez, el actor que está postulando a la alcaldía de Osorno: “Hay cosas que pensábamos que acá no ocurrían”

Hace un par de años, el actor Álvaro Gómez decidió dejar la vorágine de Santiago, tras afirmar nunca haberse acostumbrado al ritmo de vida de la capital, y volvió a la ciudad que la vio nacer. Después de un periodo viviendo en Chiloé, el intérprete que forma parte del elenco de “Secretos de familia”, retornó a Osorno.

No sólo Álvaro se instaló en el lugar que creció, sino que decidió lanzar su candidatura para alcalde de Osorno tras involucrarse en la comunidad. Él conversó con Publimetro para “Estación Publimetro”, el ciclo de entrevistas a los candidatos para la alcaldía previo a las elecciones del próximo 27 de octubre.

Él señaló que cuando se supo que comenzó a vivir en la comuna de la Región de los Lagos, la gente se comenzó a contactar con él para hablar sobre las problemáticas del lugar.

Por esto, terminó creando un programa que transmitía a través de Youtube e Instagram, llamado “La Cajonera”, en donde tocaban estos tópicos que apremiaban a las personas que buscaban un cambio en la gestión municipal, y la falta de modernización.

Problemas de transparencia y probidad

Al discutir los problemas que existen dentro del municipio de Osorno, Álvaro Gómez señaló que “hay un tema súper relevante que tiene que ver con la transparencia y probidad. Hoy en día las cosas son más visibles (...) hay cosas que pensábamos que en Osorno no ocurrían. Uno miraba en la televisión o leía en los diarios que eran cosas que sólo ocurrían en Santiago, y estaban súper lejanas, pero no es así”.

“Tenemos problemas de gestión en la municipalidad, tenemos un déficit presupuestario, la última noticia que yo leí ascendían a aproximadamente $1.800 millones de pesos que se venían arrastrando de años. En este año ya tenemos un déficit de $500 y tantos millones también. Descubrimos que se están pagando más de $1.100 millones de pesos en horas extras anualmente”, agregó.

Sobre los problemas de gestión, Álvaro Gómez dijo que existen asuntos con los fondos concursables, es decir, la postulación a proyectos por parte del municipio al Gobierno Regional, en donde Osorno tendría un “semáforo rojo” el cual se les adjudica por no responder por las obras tras recibir el dinero para el proyecto.

Álvaro Gómez Gentileza: Canal 13

Las problemáticas que busca abordar Álvaro Gómez

Con respecto a las propuestas que él tiene si es que es electo como el alcalde de la zona, él partió haciendo énfasis en un problema medioambiental que existe en Osorno: un vertedero desbordado. Este sitio tenía que ser cerrado, pero dicha fecha sigue corriendo, pero está colapsando ya que es utilizado por otras 6 o 7 ciudades que desechan su basura en ese lugar.

Por otra parte, Álvaro encuentra que es necesario colaborar con la sociedad civil y la policía para restaurar el sentimiento de seguridad en los osorninos que se han visto atemorizados por el aumento de la delincuencia.

“Sí falta personal, sí falta tecnología, pero el municipio no tiene la potestad sobre las policías para decir ‘vamos a hacer tal y cual cosa’. Entonces, ese es un trabajo que depende mucho de la gestión, la colaboración y el buen diálogo que existe entre las instituciones”, señaló.

En esa misma línea, el actor afirmó que hay sectores en donde se concentra la delincuencia, por lo que comentó que “muchas veces tiene que ver con cuestiones de que falta iluminación, guardias, mejorar y ampliar el plan cuadrante. Son cosas que se pueden hacer, pero el tema de la seguridad va mucho más allá”.

“Tiene que ver con políticas públicas y eso habla de darle habitabilidad a nuestros espacios públicos, hacer que nuestras personas se empoderen del lugar donde viven, que tengan sentido de pertenencia y eso está vinculada a otras áreas como la educación, cultura, medio ambiente”, aseguró.

De igual forma, él mencionó que una vez llegado al sillón municipal se va a trabajar en otros proyectos como la red de transporte público con buses eléctricos, el cambio a luminarias LED, entre más asuntos que se tienen que realizar en la comuna de Osorno.

A pesar de haber dejado de lado la actuación momentáneamente, el arte sigue viviendo dentro de él y habló sobre la idea de fomentar la cultura en la ciudad como por ejemplo también tener un festival de cine como el de Valdivia, con el cual podrían trabajar en conjunto.