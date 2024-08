Boric a sus críticos: “Que peleen solos”

La forma en que se enfrenta desde La Moneda la crisis por seguridad sigue creando roces dentro del oficialismo. Si la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, había dicho el lunes que no quería ver más reuniones, sino acciones, ayer el Presidente Boric respondió: “Acá no necesitamos creatividad de última hora en donde a alguien, buscando una cuña para aparecer en el diario, se le ocurra la última idea”.

En el marco de su gira por la Región del Ñuble, el Mandatario agregó en Quirihue que “durante demasiado tiempo el Estado no estaba al día en materia de seguridad, y lo que hemos hecho con acciones concretas, es justamente ponerlo al día”, no sin antes definir que “a mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí, no me va a encontrar”.

Sobre el último comentario, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el Presidente “está obsesionado con la UDI, porque este partido le dice al Presidente lo que él no quiere escuchar, y es que este gobierno, en materia de delincuencia, es parte del problema”.

Pero las peleas dentro de la colectividad de gobierno son las que más llaman la atención. De hecho, Vodanovic quiso aclarar ayer sus dichos del lunes y explicó que “dado su liderazgo, él podría asumir esta fuerza de tarea que nosotros hemos planteado como una reforma constitucional donde él tenga esa potestad y luego la pueda delegar en el ministro de Seguridad, una vez que sea aprobado”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “la ciudadanía ha visto cómo el Presidente Boric lidera el esfuerzo de seguridad, no de vez en cuando, sino todos los días. Presidentes tan involucrados en los temas de seguridad, como ha estado el Presidente Boric, yo no recuerdo”.

El timonel de su partido, el PPD, Jaime Quintana, también respondió a la mandamás del PS y señaló en radio Cooperativa que “lo peor es que prolifere la opinología en periodos de crisis (...) Siempre va a haber reuniones y pensar que el Presidente tiene que ser el comandante que está en la calle, eso no ocurre ni en las guerras”.

Por su parte, la exdelegada de la RM y hoy presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, añadió que “la mesa jurídico policial es lo más lejano a una mesa de análisis o evaluación; ha tenido como efecto la implementación de medidas concretas como recuperación de casas tomadas, megaoperativos en campamentos o los operativos enjambre”.

El actual delegado presidencial, Gonzalo Durán, detalló que se están coordinando las policías y los municipios para acciones por en las fondas, en el entendido de que los fines de semana largos, como el recién pasado, han sido especialmente violentos en términos de homicidios.

Finalmente, la diputada Mónica Arce (Ind.) solicitó una sesión especial con la presencia de la ministra Tohá y sus subsecretarios, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.