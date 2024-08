Caso Audios: Fiscalía detalla la vida de lujos de Luis Hermosilla en maratónica formalización a un día de su cumpleaños

En completo silencio se ha mantenido Luis Hermosilla durante esta jornada de formalización de cargos, luego que esta mañana llegara hasta el Centro de Justicia acompañado de su hermano y abogado, Juan Pablo, quien volvió a insistir que su defendido se encuentra muy afectado y consciente de que “cometió un error”, en referencia a los audios que fueron filtrados y que hablan del pago de coimas a funcionarios públicos.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza cargos en contra de Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos por delitos de soborno y cohecho, además de lavado de activos y delitos tributarios ligados al caso Factop, que también involucra a Daniel Sauer.

El Ministerio Público también formalizó al esposo de Villalobos, Luis Angulo, además del funcionario de la Tesorería General de la República (TGR), Renato Robles y Patricio Mejías del Servicio de Impuestos Internos (SII). Estos últimos quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras allanarse a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, expuso en la audiencia que los imputados Villalobos, Angulo y Hermosilla, “conociendo que el dinero de Factop SpA y de STF corredora de bolsa, provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas desarrolladas por los imputados formalizados” Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Rodrigo Toppelberg “recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg”.

Asimismo, señaló que “en el caso de Luis Hermosilla, también de aquellas controladas por los hermanos Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff, constituyendo a su favor sendas líneas de crédito a modo de financiamiento permanente, como supuestos pagos de gestiones profesionales. Dichos fondos fueron, posteriormente, usados con ánimo de lucro, con el fin de realizar inversiones y solventar de esta forma sus altos costos de vida”, sostuvo la Fiscalía.

La persecutora agregó que “los dineros provenientes de Factop SpA, STF corredora de bolsa y empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, principalmente, fueron abonados a su cuenta corriente(...) por un total de 5515 millones de pesos entre los años 2017 a 2023, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop SpA y Comercial Textil Ziko Limitada”.

La fiscal Parra añadió que “una parte relevante de los dineros antes mencionados, fueron adquiridos tenidos y manejados en efectivo, guardados en la caja fuerte de su oficina, lo que implicó que, para el período analizado, Luis Hermosilla presentara una intensiva utilización de dinero en efectivo solo parcialmente reflejado en los depósitos que realizó en instituciones financieras”.

La frases de Hermosilla

Durante la discusión de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada para Luis Hermosilla, el fiscal Felipe Sepúlveda sacó a colación frases del audio que fue filtrado y donde se revelaron los pagos a funcionarios públicos a cambio de información privilegiada en el SII y la Tesorería General de la República.

En la ocasión, la Fiscalía se refirió a una conversación por un pago pendiente al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde Hermosilla sugirió que había que conseguir 10 millones de pesos lo antes posible ya que le quería solicitar un favor.

En la audiencia el fiscal Sepúlveda citó a Hermosilla cuando pedía “cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”, para luego señalar que el imputado fue “bastante categórico en lo que pide, puesto que, señala, el pago de esta suma de dinero -una dávida- para él involucra una contraprestación relevante. Él habla de exigirle lo máximo y lo máximo lo ejemplifica -o lo categoriza- teniendo mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces ese es el nivel de esto”, remató el persecutor.

Vista al mar

Durante la audiencia la Fiscalía Oriente explicó que “coincidentemente con el incremento del nivel de financiamiento de parte de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, el 30 de noviembre de 2022, el imputado Hermosilla efectuó la compra del bien raíz correspondiente al departamento de la comuna de Concón, por un monto de 262 millones de pesos, pagado al contado”.

El Ministerio Público señala que “para justificar dicha inversión, el imputado presentó ante la inmobiliaria un certificado falso, de fecha 04 de agosto de 2022, emitido por Factop SpA, y firmado por Daniel Sauer Adlerstein, que da cuenta de una inversión inexistente de 300 millones de pesos que supuestamente mantenía la empresa Asesoría e Inversiones Luis Hermosilla Ltda en Factop SpA”.

“Asimismo, con fecha 11 de julio de 2019, el imputado Luis Hermosilla efectuó la compra de una camioneta marca Chevrolet modelo Tahoe PPU LLTJ48, por un monto de 41 millones de pesos, inscribiendo dicho bien a nombre de su cónyuge María Alejandra Zúñiga Escudero. El financiamiento de dicha compra lo justificó a través de la suscripción de un crédito con Global Financial Solutions, vinculada a Sergio Jalaff Sanz, cuyos pagos mensuales son costeados con dineros provenientes de Factop”, sostuvo la fiscalía.