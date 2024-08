Defendido por su hermano, en silencio y en medio del caos: así llegó Luis Hermosilla a audiencia de formalización del “Caso audios”

En medio del caos y rodeado por un enjambre de periodistas, llegó pasadas las 08:00 horas hasta el Centro de Justicia el abogado Luis Hermosilla, quien durante la jornada de este miércoles 21 de agosto será formalizado por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del denominado “Caso audios”.

El abogado, será defendido por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien accedió a contestar algunas preguntas de los periodistas, mientras su representado seguía avanzando hacia el tribunal en completo silencio y tratando de avanzar, instancia en la que además fue insultado por un par de personas que se encontraban en el lugar.

“Yo creo que pueden haber delitos...”

Así, Juan Pablo Hermosilla señaló ante la prensa que “yo creo que pueden haber delitos y lo importante es que se investigue, que no haya impunidad (...) ustedes van a ver a la Justicia en acción”.

En tanto, al ser consultado sobre el estado anímico de su hermano Luis Hermosilla, el abogado indicó que “estamos afectados, él cometió un error bien grave cuando ocurrió todo esto, él está consciente del error. Los abogados tenemos que estar a favor de que el sistema funcione bien (...) tenemos que enfrentar las responsabilidades que correspondan”.

A lo anterior agregó que “no descarto ningún tipo de delito porque eso le corresponde al juez. Aquí hubo un error grave y lo que nos corresponde es someternos, no nosotros decir si hubo o no delito”.

Además de Hermosilla, en la audiencia de este miércoles se formalizará a otros cinco implicados e investigados en el Caso audios, entre ellos, la también abogada Leonarda Villalobos, que fue quien grabó el polémico audio que destapó el caso.

Esta audiencia de formalización se da luego de varios meses y miles de páginas de investigación, y estará a cargo de la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra; el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Miguel Angel Orellana; y el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda.