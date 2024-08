¿Participaron carabineros en el robo a Brinks en Rancagua? Manuel Monsalve se refirió a la posibilidad y pidió ver “cómo avanza la investigación”

Pidiendo esperar y ver “cómo avanza la investigación”, pero sin descartar que haya sido así, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la posibilidad de que funcionarios de Carabineros de Chile hayan participado en el millonario robo a la empresa de valores Brinks en la ciudad de Rancagua, el pasado viernes 16 de agosto.

Todo esto luego que se realizara la formalización de los 18 detenidos que hay hasta ahora y se conociera que la Policía de Investigaciones (PDI), tenía antecedentes del robo y no alertó a tiempo, lo que derivó en la apertura de una indagatoria sobre el tema y la desvinculación del prefecto de Cachapoal.

En ese contexto, el subsecretario Monsalve fue consultado sobre los indicios de la posible participación de funcionarios de Carabineros en el robo de los 12 mil millones de pesos, señalando que es el fiscal quien está a cargo de la indagatoria y que por lo tanto, “es el que conoce el testimonio de los testigos y quien ha llevado adelante los interrogatorios (...) Creo que es importante confiar en la investigación”.

El subsecretario del Interior no descartó de esta manera la participación de uniformados en el atraco a Brinks, añadiendo eso sí que “hay versiones que hasta ahora no son específicas. Es una arista que seguramente el fiscal está llevando adelante en la investigación. Hasta ahora, son informaciones generales y no son específicas. Veremos cómo avanza la investigación”.

El caso de la PDI

En tanto, al referirse específicamente a lo ocurrido con la PDI, la autoridad de gobierno indicó que “la Policía de Investigaciones ha tomado dos decisiones que son bastante nítidas. Ha llamado a retiro al prefecto de Cachapoal y ha iniciado un sumario interno respecto a las responsabilidades penales”.

El subsecretario agregó que “cualquiera de los dos hechos, por supuesto, conmociona a la opinión pública, el Gobierno los considera grave, pero lo importante es que tenemos institucionalidad que están tomando decisiones”, dijo.

Pese a todo, Manuel Monsalve destacó la decisión de la PDI que “llamó a retiro al prefecto de Cachapoal e inició un sumario; el Ministerio Público inició una investigación”.

“En el caso de eventuales antecedentes que pudieran involucrar a carabineros, hay un fiscal de la República investigando. Por lo tanto, creemos que es el camino correcto, que el fiscal que está a cargo de la causa, que está llevando adelante las investigaciones pueda determinar si efectivamente estos hechos son constituidos de delitos y si efectivamente participaron o no los funcionarios”, puntualizó Monsalve sobre este tema.