Boric ve “luz de esperanza” para reforma de pensiones

El tema de la reforma de pensiones se tomó parte de la gira que el Presidente, Gabriel Boric, está realizando por La Araucanía. El Mandatario se refirió al asunto en dos actividades, una de ellas, con adultos mayores, en Gorbea.

PUBLICIDAD

En esa comuna Boric dijo, tras inaugurar un conjunto habitacional, que “más de 10 años llevamos sin ponernos de acuerdo los políticos. Afortunadamente, quiero destacar que hay una luz de esperanza, porque llegamos a un acuerdo de procedimiento en el Senado que espero se replique también en la Cámara de Diputados”, destacando el consenso parlamentario para que la Comisión de Trabajo vote en general y particular a la vez el proyecto de reforma previsional.

Boric señaló también que “esto no es por nosotros, esto no es un triunfo o derrota del Gobierno” y, más tarde en Nueva Imperial, luego de inaugurar el Centro de Cuidados Comunitarios, reivindicó la idea de que parte del aporte adicional vaya a solidaridad. “No es un capricho de la izquierda voluntarista, la solidaridad es necesaria para que mujeres que trabajan toda su vida de manera no reconocida puedan tener derecho a una pensión digna”, enfatizó.

La agenda de la visita de Boric a La Araucanía tuvo críticas desde la oposición. El diputado Jorge Rathgeb (RN) la calificó como “un paseo por algunas comunas. Medidas de seguridad, creación de empleos, crecimiento económico, apoyo a los agricultores y reunión con víctimas de violencia son parte del petitorio de los habitantes, pero que no ha sido ahondado por el Mandatario”. Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) decidió restarse de las actividades públicas con el Presidente en La Araucanía.

También se refirió al acuerdo por pensiones en el Congreso la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien dijo que “se aprobó un seguro para cubrir lagunas previsionales. Lo que nos falta cambiar es este sistema exclusivamente individual y solo de cargo del trabajador. En otros sistemas, como seguridad y accidentes del trabajo, hay solidaridad”.

Jara manifestó su opinión respecto de la fuerte caída que ha habido en la cantidad de cotizantes en el sistema de AFP. De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, 5,7 millones de personas cotizaron en julio, 1,5% menos que en el mismo mes del año pasado. Ante esto, la titular del Trabajo señaló que “la crisis de legitimidad del sistema de AFP es de tal envergadura, que muchas personas optan por no cotizar o trabajar en la informalidad en vez de hacer este ahorro que es para la vejez”.

Respecto de este ministerio, los diputados Leal y Gustavo Benavente (UDI) anunciaron que recurrirán a la Contraloría por el millonario contrato, expuesto por Ciper, del Ministerio de Justicia con la empresa Unholster, ligada al asesor de la ministra del Trabajo Cristóbal Huneeus.