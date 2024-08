Cathy Barriga realizó un molesto descargo a los medios tras audiencia que la mantuvo en arresto domiciliario total

Este jueves se realizó la audiencia de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en donde se revisaron las medidas cautelares. Ella está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, que se habrían realizado durante su administración. El Tribunal decidió mantener el arresto domiciliario total.

PUBLICIDAD

Horas después de la audiencia, la expanelista de “Me Late” realizó un descargo en sus redes sociales enfocándose en la cobertura mediática de su juicio y su paso por el sillón municipal. Ella partió manifestando su frustración por no poder transmitir la audiencia a través de sus redes sociales, y que sí se hayan transmitido imágenes de esta sesión en la televisión.

“Me empiezan a informar que los cuatro matinales están transmitiendo una imagen que estaba por Zoom de la audiencia de mi persona. También se refiere la Fiscalía, la Fiscal, más precisamente (...) de que yo, al ser una persona, figura pública conocida, utilizo los medios de comunicación”, comentó.

“Quiero decirles que, no solamente a mí me consta, sino que a las personas que me han seguido durante años, 20 años en televisión, 10 años en política, saben perfectamente que quiénes utilizan los medios de comunicación para comunicar lo que ellos quieren comunicar, son precisamente ellos”, añadió.

Revisión de medidas cautelares de ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga 31 DE MAYO DEL 2024 / SANTIAGO La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago por audiencia de revisión de medidas cautelares en marco de incumplimiento de arresto domiciliario. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO (Victor Huenante)

La exalcaldesa de Maipú se lanza en contra de los medios

Cathy Barriga aseguró que cuando era alcaldesa vio cómo los medios entrevistaron a personas en la calle con diversas opiniones, pero sólo se enfocaron en la gente que hablaba mal de su gestión. “Tenían que encontrar una declaración mala para salir al aire porque las demás no la colocaban nunca”, afirmó.

“Cuando yo me refiero a que los medios de comunicación tienen una participación muy activa en esto, me refiero a lo que ellos también hablan, a veces sin conocimiento, a veces desde la vereda del odio, quizás”, agregó.

“Dentro de las cosas que los medios de comunicación nunca cubrieron (que no se tomó las vacaciones durante la pandemia), pero siempre hablaron de Renacín, les hizo ruido la condecoración del collar que es un sol, que cuesta mucho más barato que toda las otras cosas que han entregado otros alcaldes”, continuó Barriga.

PUBLICIDAD

“Un montón de cosas frívolas, de eso se han encargado ustedes, de mostrar aquel porcentaje mínimo que realiza cualquier municipio en acciones culturales, deportivas, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y que tiene que ver con evitar la delincuencia que hoy se vive”, lanzó.

Segunda audiencia de formalización de exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga 17 DE ENERO DEL 2024 / SANTIAGO Cathy Barriga, ex alcalde de Maipú, durante su salida tras finalizar jornada de segunda audiencia en su contra. En el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se realiza la segunda audiencia de formalización de la investigación contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. VICTOR HUENANTE/ AGENCIAUNO (VICTOR HUENANTE/VICTOR HUENANTE)

La defensa de Barriga

“Finalmente, lo digo igual porque también lo menciona la fiscal al hablar de obras, programas, actividades como el Spa del adulto mayor. Seguí cada proceso durante la crisis social y pandemia, donde las obras se paralizaron, así como el mercado municipal, donde nunca hubo una cámara disponible, nunca”, comentó.

Barriga se fue en contra del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señalando que “no saben el camino que recorrió. A mí me conocen desde niña, una mujer trabajadora que se ha sacado la mugre, que cuando tuve el cargo me iba de la municipalidad a las 11 de la noche. Con una salvedad, con un bebé (...) que es Romeo, que creció de la misma forma que creció Maipú antes de que existiera la crisis social y la pandemia”, sentenció.

Finalmente, ella quiso rescatar y darle a luz los proyectos de su administración como el Spa del adulto mayor, el mercado municipal, médicos a domicilio, la granja alimentaria, la pista de patinaje, el centro de rehabilitación, las mamografías gratuitas, la sala cuna municipal, la veterinaria municipal gratuita, y el Maipellooza.