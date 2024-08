Actos de Hermosilla “tocan” a figuras políticas

Recién el lunes o martes se conocerá la suerte de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos y de su pareja, Luis Angulo, de acuerdo a los tiempos que se están tomando los oradores en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se está formalizando el Caso Audios.

En la jornada, la Fiscalía terminó su relato y Miguel Ángel Orellana, jefe de Alta Complejidad Oriente explicó por qué persigue a Hermosilla por lavado de activos y se incluyó profusamente la figura de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, de quien el jurista habría recibido sobres con dinero, así como los nexos con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera.

Respecto de estos últimos políticos, el persecutor leyó chats en que se les nombra como “ACH” y “SP”, mientras que para referirse a sobres con dinero, los mensajes hablan de “zapatos”.

“Hermosilla era el consejero, en el más amplio sentido de la palabra, lo que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, expuso Orellana.

El Ministerio Público asegura que había un “apalancamiento” entre las empresas de los hermanos Sauer con la de los Jalaff, es decir, el dinero se movía de una a otra, “una bicicleta”, según graficó Orellana, “que generó un ahogamiento financiero y la caída de Factop”.

Para los Jalaff, Hermosilla habría organizado una cena con Sebastián Piñera, una “operación política”. “Yo hablé con ‘ACH’ para que haya un reconocimiento público para ti (Antonio Jalaff)”, señala uno de los mensajes expuestos por la fiscalía. El empresario contesta: un reconocimiento público por la cena “no es necesario, lo importante es que haya un reconocimiento secreto con ‘SP’, y que podamos trabajar juntos”.

La formalización continuará hoy, con la voz de los querellantes, y de acuerdo a lo indicado por la jueza, Mariana Leyton, probablemente el lunes o martes sea el turno de las defensas. Al menos, esta parte pudo enfrentar a la prensa.

El abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, insistió en que el audio donde su hermano asegura que dará dinero a funcionarios públicos no es suficiente para una condena “de acuerdo con la ley por norma expresa” y agregó que no es difícil justificar el patrimonio del acusado.

La representante de Villalobos, Alejandra Borda, expresó que “ella es una persona que lleva 30 años trabajando y ha generado un patrimonio normal y tiene una vida adecuada a su actividad y a la actividad de su marido. No tiene grandes lujos ni bienes”.

Sobre la acusación de pagar a funcionarios públicos, la abogada indicó que “eso tiene que ver con acelerar trámites. Puede ser una mala costumbre y estar en el límite entre lo reprochable legal y moralmente”.

“Tocados”: Matus se defiende y Sichel demandará

Varios nombres han salido a la luz tras el acceso al teléfono de Luis Hermosilla. Es el caso del juez de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y del candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

El primero había negado conversaciones por wasap con Hermosilla cuando apareció un reportaje en Ciper, pero ayer la Fiscalía expuso los chats y el cheque para pagar el informe de un jurista alemán para la defensa ante la AC contra Andrés Chadwick.

Ante estas pruebas, Matus declaró a La Tercera que “esos chats se refieren a mi actividad profesional, no existe nada ilícito en ellos. Ni tampoco alguna información acerca de que el pago al señor Kai Ambos o a mi persona no lo terminaría haciendo el señor Hermosilla”.

Eso, porque en el juzgado se planteó que el dinero con que se pagó el informe de Ambos venía de la cuenta de Hermosilla, donde también depositaba los dineros malhabidos.

Matus descartó de paso que Hermosilla lo haya ayudado a acceder a la Corte Suprema.

El asunto llevó a la bancada de diputados DC a proponer una Acusación Constitucional contra Matus, mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que “entendemos que esas son intervenciones en su etapa previa a la Corte Suprema y que ahora es testigo”.

En tanto, Sebastián Sichel apareció en un chat entre Hermosilla y Álvaro Jalaff, en que celebraban su nombramiento como presidente de BancoEstado. “Es íntimo de ‘ACH’. Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas”, indicaba Hermosilla, ofreciendo acercamientos entre ambos.

Ante esto, el excandidato presidencial aseguró que iniciará acciones legales contra Luis Hermosilla. “Como señala el fiscal y el chat, no se aceptó llamadas ni el crédito. No voy a dejar que un charlatán que denigra la profesión sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, manifestó Sichel.

Ante esta amenaza, el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, dijo que “no sé por cuál delito o circunstancia podría ser” esa acción legal.

Curiosamente, en 2020, cuando Sichel era presidente, BancoEstado sufrió un ciberataque y para llevar adelante las acciones judiciales contrató a… Luis Hermosilla.

La versión de Angulo

Cuando Luis Angulo, marido de María Leonarda Villalobos, hizo su declaración ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, antes de ser acusado, aseguró que haber conocido a los hermanos Sauer no ha sido positivo.

“La línea de crédito que nos ofrecieron nunca la utilicé”, dijo y añadió que “yo le prestaba mis cheques a Factop, ellos me decían que era para tener respaldo ante el factoring, y se lo pedían a un círculo cercano. No tuve beneficio, solo la expectativa de que, si estaba en su círculo cercano, eventualmente podría solicitarles ayuda o estar en mejor pie de negociar”.

Sobre su experiencia, Angulo indicó que cuando supo del audio se dio cuenta de que su empresa, Commercia, “había sido utilizada de manera monstruosa recibiendo y emitiendo facturas” y que “al hacer un análisis de las cartolas pude ver que incluso me quedaron debiendo cerca de ocho millones”.