Denuncian la presencia de un abusador sexual serial en La Florida: aseguran que lleva más de una década atacando a mujeres

Una terrible situación se está viviendo en la comuna de La Florida, en donde un grupo de mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual perpretados por el mismo hombre de alrededor de 35 a 40 años. Este sujeto estaría cometiendo este delito por más de una década.

La periodista Darynka Marcić de Meganoticias Alerta se dirigió a la misma calle donde se han registrado los abusos, y conversó con las víctimas. Una de las afectadas relató que “a mí esto me sucedió 6 años atrás. Yo venía llegando en la mañana, tipo 08:30 horas a mi casa, él me aborda por atrás, me tapa la boca y me dice que me quede callada”.

“Luego de eso, me dice que tengo dos opciones, obviamente las dos involucraban abuso sexual. Me dijo que tenía un cuchillo, que si no me quedaba callada me iba a matar, después comenzó a tocarme. Menos mal, una vecina escuchó todo desde la ventana de su casa, y en eso que trata de romper mi ropa, yo comienzo a llorar y la vecina sale y él se va corriendo en dirección opuesta a donde yo estaba”, detalló.

Ella contó que vecinos salieron en búsqueda de este sujeto, pero no dieron con su paradero. “No ha pasado nada (con la justicia). Yo denuncié a Carabineros, estuvo la PDI, pero cerraron el caso por no tener mayores antecedentes”, añadió.

El relato de una nueva víctima

Otra víctima se refirió a la agresión sexual que vivió, de la cual fue víctima dos veces por el mismo hombre. “La primera vez fue el 6 de mayo de 2023, yo iba camino a mi trabajo y voy por esta misma calle, Enrique Olivares, a las 07:00 horas, que es la hora que siempre concurre este tipo (...) Me aborda por atrás y me toca el trasero, después yo me doy vuelta, pensando que me iba a robar, pero su única finalidad era tocarme”, recordó.

En el noticiario exhibieron un video del acoso más reciente que vivió la mujer, el cual sucedió este año mientras iba a su trabajo. “Un día sábado a las 9 de la mañana, camino a trabajo, y de nuevo me vuelve a tocar, y hace la misma acción. Yo en pánico salgo corriendo. Es una situación que me tiene muy asustada, ya que, yo ya no puedo salir sola de mi casa”, añadió.

“Ya no estoy tranquila en la calle, siempre concurre en los mismos días, sábados, feriados y en el mismo horario”, aseguró la joven. Ella agregó que era difícil describir al hombre porque atacaba por las espaldas, era muy sigiloso y tenía su rostro cubierto.

Denuncias

La afectada señaló que cuando fue hacer su denuncia a la Comisaría Los Jardines “estuve esperando con mi hermana dos horas, escuchando risas adentro, y no me querían tomar la denuncia, hasta que salió una carabinera y ella amablemente me tomó mi denuncia”.

Una mujer que estaba presente, quien era la hermana de una de las víctimas, dijo que era complejo denunciar porque no era un proceso fácil para las afectadas, quienes tenían que ir a Carabineros, esperar, relatar lo sucedido a hombres.

Ella se preocupó de difundir esta información a través de Facebook, y habilitó el correo casosparadero19@gmail.com para que otras víctimas puedan comunicarse con ella y así recopilar más denuncias.

Mientras estaban emitiendo la noticia, llegaron más denuncias al teléfono de Meganoticias, quienes relataron lo sucedido al periodista que estaba en el estudio.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.