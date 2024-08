“El orden lo pongo yo”: Abogado frenó en seco a jueza Mariana Leyton durante formalización de Luis Hermosilla

La mañana de este lunes se lleva a cabo el cuarto día de formalización contra el abogado Luis Hermosilla por el Caso Audios, junto a Leonarda Villalobos y su pareja Luis Angulo. Pero, la jornada partió con un tenso momento entre la jueza Mariana Leyton y Juan Pablo Hermosilla, cuando exponía en defensa de su hermano.

El momento ocurrió cuando entregó sus apreciaciones respecto a lo que consideraba “mal” que una abogada haya grabado a su cliente, ocasión cuando fue interrumpido por la magistrado, quien le pidió que se enfocara en las “consideraciones de derecho”.

Ahí, Hermosilla rebatió la solicitud, argumentando que “tengo 13 horas de contestar...”, intentó explicar cuando nuevamente fue interrumpido.

Tenso momento entre jueza y abogado

“Abogado, disculpe. Yo dirijo la audiencia (...) si va a hacer apreciaciones, que diga relación con el argumento y luego desarrolle el argumento”, le recalcó. Pero, Hermosilla insistió en su defensa, indicando que él determinaba el orden de su exposición.

“Magistrado, yo tengo derecho a defender a mi cliente...No me interrumpa magistrado, porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche”, contestó determinante.

“Son 12 horas y media de cargos que tengo que contestar. Con la excusa del contexto, esto que acabo de mencionar magistrado, fue mencionado 14 veces. Por lo tanto, yo tengo legítimo derecho a ejercer la defensa para contestar lo que se ha dicho”, insistió.

Además, aclaró que “si yo estuviera refiriéndome a cosas que no se ha referido la contraparte, está bien. Pero, usted los dejó hablar sobre el tema y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente”.

Tras esto, la jueza le pidió que argumentara primero y después realizara sus apreciaciones. Pero al abogado defensor no le gustó que le indicaran el orden.

“Pero si el ordeno lo defino yo magistrado, las alegaciones”.

Finalmente, la jueza le pidió que continuara con la defensa, a lo que él respondió que ojalá no lo volvieran a interrumpir.