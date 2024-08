Sismo de mediana intensidad se registró durante la madrugada con epicentro en Pichidangui: ¿De cuánto fue el temblor?

Fue durante la madrugada de este lunes cuando un sismo de 4,7 grados en la escala de Richter se registró en la zona central del país. Movimiento telúrico que se sintió desde la Región de Coquimbo hasta O´Higgins.

Si bien, en primera instancia, se hablaba de una magnitud de 5,1, posteriormente se actualizó la información.

“(ACTUALIZACIÓN) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.7 y se localizó 12 Kms al Sur de Pichidangui”, escribieron del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), desde la cuenta oficial de X.

El epicentro fue en la Región de Valparaíso, precisamente a 12 kilómetros al sur del balneario Pichidangui, a una profundidad de 64 kilómetros.

El sismo de mediana intensidad se sintió pasadas a las 02:22 horas, con mayor fuerza en las localidades de Los Vilos, Ovalle, Valparaí­so, San Antonio, Santiago, Rancagua y Mostazal, agregó Senapred, descartando, por el momento, que resultaran personas lesionadas o daños estructurales.

Además, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), descartaron el riesgo de tsunami en las costas del país.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, escribieron en la cuenta oficial de X.

“Se sintió bastante”

De igual forma, desde la misma red los cibernautas reportaron que el temblor fue “medio fuerte”, principalmente en Pichangui, convirtiendo el nombre de la localidad en trending topic.

“Gente de la V región, especialmente los del sector de Pichidangui, ¿están todos bien por allá? igual la wea fue medio fuerte, la csm me logró despertar”, “Se sintió bastante para ser un M4.7 a diferencia de los intraplacas más profundos que se dan en Chile (como los que se presentan cerca de Socaire), ya que se dio en una zona donde la Placa de Nazca no está tan subducida, y la profundidad es de 70 kilómetros (no es tan profundo como por ejemplo de 250 km), por lo que igual se percibe con fuerza y con mucho ruido (sobre todo aceleración)”, explicaron desde la cuenta @verdeptune.